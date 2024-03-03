أليانز تؤمن بعثة مصر فى أولمبياد باريس ضد إصابات الملاعب

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت شركة أليانز مصر التابعة لتحالف سانلام أليانز مع وزارة الشباب والرياضة لتأمين لاعبى مصر المؤهلين للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامته خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

وقال أيمن حجازى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة أليانز مصر إن الشركة تقوم بموجب التعاقد بتأمين اللاعبين ضد مخاطر إصابات الملاعب خلال مشاركتهم فى مباريات الأوليمبياد.

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أضاف حجازى لـ”البورصة” إن التعاقد يأتى ضمن الرعاية الحصرية بالشركة للجنة الأوليمبية والبارالمبية الدولية، والتى بدات عام 2021 وتستمر حتى 2028.

وبدات أليانز رعايتها الحصرية لسفراء الرياضيين من أبطال مصر برعايتها للجنة البارالمبية المصرية فى عام 2017 لمدة ثلاث سنوات، فيما تم تجديدها لتضم اللجنتين الأولمبية والبارالمبية الدوليتين منذ عام 2021.

ومن المقرر ان تعقد الشركة مؤتمرا صحفيا بعد غد الأربعاء للإعلان عن تفاصيل التعاقد بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية .

وبلغ عدد المتأهلين من مصر إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حتى الآن نحو 91 لاعبًا ولاعبة فى 18 رياضة، وهم 18 لاعبًا أساسيًا لكرة القدم الأولمبى، و 12 لاعبًا أساسبًا لمنتخب رجال الكرة الطائرة، و14 لاعبًا أساسيًا لمنتخب رجال كرة اليد، و8 لاعبات للسباحة التوقيعية”مقعدين”، و41 بطلًا فى الرياضات الفردية.

وتأسست شركة أليانز للتأمين فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهى شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين