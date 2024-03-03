أليانز تؤمن بعثة مصر فى أولمبياد باريس ضد إصابات الملاعب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت شركة أليانز مصر التابعة لتحالف سانلام أليانز مع وزارة الشباب والرياضة لتأمين لاعبى مصر المؤهلين للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامته خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.
وقال أيمن حجازى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة أليانز مصر إن الشركة تقوم بموجب التعاقد بتأمين اللاعبين ضد مخاطر إصابات الملاعب خلال مشاركتهم فى مباريات الأوليمبياد.
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أضاف حجازى لـ”البورصة” إن التعاقد يأتى ضمن الرعاية الحصرية بالشركة للجنة الأوليمبية والبارالمبية الدولية، والتى بدات عام 2021 وتستمر حتى 2028.
وبدات أليانز رعايتها الحصرية لسفراء الرياضيين من أبطال مصر برعايتها للجنة البارالمبية المصرية فى عام 2017 لمدة ثلاث سنوات، فيما تم تجديدها لتضم اللجنتين الأولمبية والبارالمبية الدوليتين منذ عام 2021.
ومن المقرر ان تعقد الشركة مؤتمرا صحفيا بعد غد الأربعاء للإعلان عن تفاصيل التعاقد بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية .
وبلغ عدد المتأهلين من مصر إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حتى الآن نحو 91 لاعبًا ولاعبة فى 18 رياضة، وهم 18 لاعبًا أساسيًا لكرة القدم الأولمبى، و 12 لاعبًا أساسبًا لمنتخب رجال الكرة الطائرة، و14 لاعبًا أساسيًا لمنتخب رجال كرة اليد، و8 لاعبات للسباحة التوقيعية”مقعدين”، و41 بطلًا فى الرياضات الفردية.
وتأسست شركة أليانز للتأمين فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهى شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين
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