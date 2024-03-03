((الصناعات الهندسية)) يستهدف تصدير منتجات إلى ليبيا بـ 183 مليون دولار بنهاية العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الهندسية مضاعفة حجم الصادرات إلى ليبيا بنهاية عام 2024 لتسجل نحو 183 مليون دولار، بدعم من الزيارة التى نفذها المجلس إلى طرابلس بمشاركة 12 شركة نهاية فبراير الماضى.
وقال شريف الصياد رئيس المجلس، إن البعثة التجارية شهدت اجتماعات واتفاقيات ثنائية بين الشركات المصرية والشركات الليبية بهدف تنشيط التجارة بين البلدين.
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أضاف لـ ((البورصة))، أن الوفد المصرى قام بزيارة ثلاثة دول ليبية وهى بنغازى ومصراته وطرابلس، وهو ما نتج عنه توافقات حول عقود تصديرية مستقبلية خاصة بين شركات الكابلات وشركات الكهرباء الليبية فى الثلاثة دول.
وسجلت صادرات الصناعات الهندسية إلى ليبيا نحو 91.8 مليون دولار خلال 2023 مقابل 46 مليون دولار خلال 2020، وجاءت أهم القطاعات التى زادت الصادرات إليها هى الأجهزة المنزلية والكابلات وتشغيل المعادن ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية، كما أن ليبيا تعد واحدة من أكبر 15 سوقا للقطاع من مصر بنسبة 2.4% خلال العام الماضى.
وأوضح أن المجلس يستهدف تنظيم بعثة تجارية إلى روسيا خلال الفترة من 2 إلى 5 أبريل بهدف استكشاف فرص توسيع نطاق الصادرات من خلال تسويق وترويج منتجاتها فى الأسواق.
وارتفعت صادرات الصناعات الهندسية خلال عام 2023 لتسجل 4.245 مليار دولار مقابل 3.841 مليار دولار خلال 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%، ويستهدف المجلس زيادة لا تقل عن 10% سنويًا.
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