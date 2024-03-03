((الصناعات الهندسية)) يستهدف تصدير منتجات إلى ليبيا بـ 183 مليون دولار بنهاية العام الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الهندسية مضاعفة حجم الصادرات إلى ليبيا بنهاية عام 2024 لتسجل نحو 183 مليون دولار، بدعم من الزيارة التى نفذها المجلس إلى طرابلس بمشاركة 12 شركة نهاية فبراير الماضى.

وقال شريف الصياد رئيس المجلس، إن البعثة التجارية شهدت اجتماعات واتفاقيات ثنائية بين الشركات المصرية والشركات الليبية بهدف تنشيط التجارة بين البلدين.

موضوعات((تساهيل)) تقترب من إصدار صكوك بقيمة 6 مليارات جنيه “أليانز” تؤمن بعثة مصر فى أولمبياد باريس ضد إصابات الملاعب تابعة لـ((ابن سينا فارما)) تؤسس مكاتب فى دول شرق أفريقيا للتوسع فى التصدير

أضاف لـ ((البورصة))، أن الوفد المصرى قام بزيارة ثلاثة دول ليبية وهى بنغازى ومصراته وطرابلس، وهو ما نتج عنه توافقات حول عقود تصديرية مستقبلية خاصة بين شركات الكابلات وشركات الكهرباء الليبية فى الثلاثة دول.

وسجلت صادرات الصناعات الهندسية إلى ليبيا نحو 91.8 مليون دولار خلال 2023 مقابل 46 مليون دولار خلال 2020، وجاءت أهم القطاعات التى زادت الصادرات إليها هى الأجهزة المنزلية والكابلات وتشغيل المعادن ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية، كما أن ليبيا تعد واحدة من أكبر 15 سوقا للقطاع من مصر بنسبة 2.4% خلال العام الماضى.

وأوضح أن المجلس يستهدف تنظيم بعثة تجارية إلى روسيا خلال الفترة من 2 إلى 5 أبريل بهدف استكشاف فرص توسيع نطاق الصادرات من خلال تسويق وترويج منتجاتها فى الأسواق.

وارتفعت صادرات الصناعات الهندسية خلال عام 2023 لتسجل 4.245 مليار دولار مقابل 3.841 مليار دولار خلال 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%، ويستهدف المجلس زيادة لا تقل عن 10% سنويًا.