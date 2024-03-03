بنك قناة السويس يعيد هيكلة وديعة مساندة من صندوق تأمين العاملين

حصل بنك قناة السويس على وديعة مساندة بقيمة 65 مليون جنيه من صندوق تأمين العاملين فى المقاولون العرب، وخفض الودائع المساندة سابقة التى قد حصل عليها فى 2019 من الصندوق لتقتصر على 64.3 مليون جنيه فقط.

كما سدد نحو 130 مليون جنيه من قرض مساند حصل عليه من المصرف العربى الدولى بقيمة 650 مليون جنيه فى 2019، ليصبح رصيده 520 مليون جنيه.

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ووافق مجلس إدارة بنك قناة السويس على دعوة الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال المرخص به ليصل 10 مليارات جنيه بدلا من 5 مليارات جنيه حاليًا، لتتناسب مع استراتيجية البنك وخطط النمو المستهدفة، بحسب بيان صحفى للبنك.

وقال حسين الرفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس فى تصريحات سابقة للبورصة، إن استراتيجية البنك خلال السنوات تركز على التوسع فى خدمات بنوك الاستثمار، والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة المصرفية لتعزيز مفهوم الشمول المالى.

وأضاف أنه بالتوازى مع المُضى فى تحقيق أهداف الاستراتيجية الجديدة، سيستمر البنك فى التركيز على دعم وتمويل الشركات الكبرى، والتركيز على التحول الرقمى فى إطار توجهات الدولة والقطاع المصرفى.

وبحسب تقرر الحوكمة الخاصة بالبنك فإنه يستهدف افتتاح 4 فروع جديدة خلال الفترة المقبلة، فى العلمين الجديدة، الزقازيق، العاصمة الإدارية وشبين الكوم. ويبلغ عدد الفروع حاليا 50 فرعا.

ووضع البنك خطة لتعزيز قدرته فى مجال أمن المعلومات والأمن السيبرانى، وتعاقد بنك قناة السويس مع عدد من الشركات الرائدة فى هذا المجال والتعاون معها كشريك استراتيجي لمواكبة التطور السريع فى تأمين الخدمات والمعاملات المالية الكترونيا.

وعمل البنك على رفع كفاءة العاملين وقدرتهم على رصد الهجمات والتهديدات المحتملة على مدار الساعة والاستجابة لها بشكل فعال واستباقى، طبقا لأعلى المعايير الأمنية العالمية المتوافقة مع اشتراطات البنك المركزي المصرى.

وقفزت أرباح البنك 121% على أساس سنوى، لتصل إلى 2.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضى مقارنة مع 1.04 مليار جنيه بنهاية 2022، بدعم من نمو صافى الدخل من العائد 72%، ليصل إلى نحو 3.2 مليار جنية مقارنة مع 1.9 مليار جنيه.

وارتفع معيار كفاية رأس المال إلى 16.11% بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 14.65% بنهاية 2022.

ونمت أصول البنك 38% على أساس سنوى، لتسجل 102.9 مليار جنيه مقارنة بـ 74.7% بنهاية 2022.

وبحسب القوائم المالية للبنك ارتفعت محفظة استثمارات البنك فى الشركات إلى 229.2 مليون جنيه بدعم من زيادة رأسمال شركة ضمان مخاطر الائتمان إلى 2.1 مليار جنيه، ويستحوذ البنك على

وقال الرفاعى، إن البنك حرص على تنويع أنشطة التمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة لدعم محفظة القروض وتوزيع المخاطر، لتشمل تنويع قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقارى والسياحى.

وارتفعت محفظة قروض الشركات 14% لتصل 33.4 مليار جنيه بنهاية 2023 مقارنة بنحو 29.4 مليار جنيه مصري بنهاية 2022.

وسجلت محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، نحو 7 مليارات جنيه 2023، لتصل للنسب المستهدفة طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى.

وارتفع إجمالي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك نحو 35%، لتصل إلى 3.7 مليار جنيه مقارنة مع 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 2022.

وارتفع العائد على القروض وتسهيلات العملاء 80.7% بنهاية العام الماضى، ليصل إلى 5.08 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار جنيه بنهاية 2022.

وتراجعت استثمارات البنك فى أذون الخزانة، 21.4% بنهاية العام الماضى لتصل 7.4 مليار جنيه، مقابل 9.4 مليار جنيه.

ولكن نما العائد على الأذون 156.5% خلال فترة المقارنة، مُسجلة نحو 1.53 مليار جنيه مقابل 599.9 مليون جنيه.

ونمت أرصدة ودائع العملاء 12% على أساس سنوى، لتصل إلى 73.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة مع 65.8 مليار جنية بنهاية 2022.

وجاء النمو مدعوم بارتفاع ودائع المؤسسات 11.8%، لتصل إلى نحو 59.2 مليار جنيه مقابل 52.9 مليار جنيه، وودائع الأفراد 12.2%، لتصل 14.3 مليار جنيه مقابل 12.8 مليار جنيه بنهاية 2022.

ونتيجة رفع البنك المركزى الفائدة 10% خلال العام الماضى زادت تكلفة الودائع 76.9% على أساس سنوى، ووصلت بنهاية العام الماضى نحو 6.6 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه بنهاية 2022.