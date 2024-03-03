%8 نموًا فى الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية فى 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفى بنحو 8% خلال العام الماضى، لتصل إلى 50.5 مليار دولار نهاية ديسمبر 2023، مقابل 46.8 مليار دولار فى ديسمبر عام 2022.

وكشفت بيانات البنك المركزى أن الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية نمت على أساس شهرى بمقدار 0.4% مقارنة بنوفمبر الماضى، الذى سجلت فيه 50.3 مليار دولار.

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وأضافت أن الودائع ذات الأجل سيطرت على 75.7% من إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية، فبلغت 38.2 مليار دولار بنهاية العام الماضى، مقابل 34.3 مليار دولار فى 2022، بنمو قدره 11.4%.

وأوضحت البيانات أن القطاع العائلى سيطر على 69.8% من إجمالى الودائع ذات الأجل بقيمة مدخرات 26.7 مليار دولار العام الماضى، مقابل 24.8 مليار دولار بنهاية العام قبل الماضى، بنمو قدره 7.7%.

وأشارت إلى أن الودائع ذات الأجل من قطاع الأعمال الخاص بلغت 8.9 مليار دولار العام الماضى، مقابل 7.5 مليار دولار فى 2022 بنمو قدره 18.8%.

وكان قطاع الأعمال العام ذو النصيب الأقل فى قيمة الودائع ذات الأجل بحجم 2.7 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضى مقارنة مع 1.96 مليار دولار بنمو قدره 34.5%.

وذكر أن الودائع تحت الطلب تراجعت نحو 1.9% على أساس سنوى، لتصل 12.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، لتصل 12.49 مليار دولار نهاية ديسمبر 2022.

وسيطر قطاع الأعمال الخاص على 67.4% من إجمالى الودائع تحت الطلب بقيمة 8.3 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضى مقابل 8.1 مليار دولار فى ديسمبر 2022 بنمو قدره 2.6%.

وتوزعت باقى الودائع تحت الطلب على القطاع العائلى بقيمة 3.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 3.5 مليار دولار فى ديسمبر 2022 بنمو قدره 1%.

وأوضحت البيانات أن الودائع تحت الطلب لقطاع الأعمال العام استمرت بالتراجع منذ أغسطس 2023 حتى نهاية ديسمبر، وسجلت 0.64 مليار دولار فى أغسطس وواصلت التراجع حتى وصلت إلى 0.43 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضى، و0.9 مليار دولار فى ديسمبر 2022.