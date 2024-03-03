((بنده)) تستهدف افتتاح فرعين باستثمارات 300 مليون جنيه قبل نهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف سلسلة بنده التجارية، افتتاح فرعين خلال العام الجارى، وضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه، فى إطار استهداف زيادة المبيعات بنسبة 48%.
قال أحمد فوزى المدير التجارى لسلسلة بنده، إن الشركة تفاضل حالياً بين عدد من الأماكن بهدف افتتاح فرعين جدد خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن امتلاك السلسلة لما يصل إلى 6 فروع.
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أضاف فوزى فى تصريحات لـ”البورصة”، أن السلسلة تدرس فى الوقت الحالى الشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى لجنة المساعدات الأجنبية فى استغلال أرض بمنطقة العاشر من رمضان لصالح“بنده”، مشيراً إلى أن الشركة حصلت بالفعل على فرع من خلال لجنة المساعدات بمدينة نصر قبل ذلك.
تابع أن الشركة تستهدف نمواً فى مبيعاتها خلال العام الحالى لتصل إلى مليارى جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه خلال العام الماضى بنمو 48%.
أوضح أن الشركة افتتحت سادس فرع لها بمنطقة المعادى الأسبوع الماضى باستثمارات 150 مليون جنيه وهو الفرع الذى اشترته الشركة من سلسلة ألفا ماركت.
أشار إلى أن الفرع على مساحة مساحة 4 آلاف متر مربع، ويوفر 150 فرصة عمل مباشرة و300 فرصة غير مباشرة ويتيح الفرع نحو 10 آلاف سلعة ويقدم عروضا وتخفيضات بجانب المشاركة فى معارض أهلاً رمضان.
تتبع شركة“بنده” التابعة لشركة“صافولا”، العاملة بقطاع متاجر التجزئة فى المملكة العربية السعودية، ولديها 185 فرعًا، وتقدم خدماتها لنحو 300 مليون زائر، ودخلت السوق المصري فى 2016، تتواجد فى مناطق السادس من أكتوبر- مدينة نصر- العبور- قها- القاهرة الجديدة- أسيوط، بحجم استثمارات يتعدى مليار جنيه.
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