((بنده)) تستهدف افتتاح فرعين باستثمارات 300 مليون جنيه قبل نهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف سلسلة بنده التجارية، افتتاح فرعين خلال العام الجارى، وضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه، فى إطار استهداف زيادة المبيعات بنسبة 48%.

قال أحمد فوزى المدير التجارى لسلسلة بنده، إن الشركة تفاضل حالياً بين عدد من الأماكن بهدف افتتاح فرعين جدد خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن امتلاك السلسلة لما يصل إلى 6 فروع.

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أضاف فوزى فى تصريحات لـ”البورصة”، أن السلسلة تدرس فى الوقت الحالى الشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى لجنة المساعدات الأجنبية فى استغلال أرض بمنطقة العاشر من رمضان لصالح“بنده”، مشيراً إلى أن الشركة حصلت بالفعل على فرع من خلال لجنة المساعدات بمدينة نصر قبل ذلك.

تابع أن الشركة تستهدف نمواً فى مبيعاتها خلال العام الحالى لتصل إلى مليارى جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه خلال العام الماضى بنمو 48%.

أوضح أن الشركة افتتحت سادس فرع لها بمنطقة المعادى الأسبوع الماضى باستثمارات 150 مليون جنيه وهو الفرع الذى اشترته الشركة من سلسلة ألفا ماركت.

أشار إلى أن الفرع على مساحة مساحة 4 آلاف متر مربع، ويوفر 150 فرصة عمل مباشرة و300 فرصة غير مباشرة ويتيح الفرع نحو 10 آلاف سلعة ويقدم عروضا وتخفيضات بجانب المشاركة فى معارض أهلاً رمضان.

تتبع شركة“بنده” التابعة لشركة“صافولا”، العاملة بقطاع متاجر التجزئة فى المملكة العربية السعودية، ولديها 185 فرعًا، وتقدم خدماتها لنحو 300 مليون زائر، ودخلت السوق المصري فى 2016، تتواجد فى مناطق السادس من أكتوبر- مدينة نصر- العبور- قها- القاهرة الجديدة- أسيوط، بحجم استثمارات يتعدى مليار جنيه.