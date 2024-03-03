هل تنجح اليابان في إنعاش صناعة أشباه الموصلات؟

كانت شركات صناعة الرقائق اليابانية تتباهى بكونها رائدة في صناعة أشباه الموصلات في العالم، لكنها فقدت بعد ذلك مكانتها أمام منافسيها من كوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة الذين تقدموا في التسعينيات وأوائل عقد 2000، ثم تخلت طوكيو عن القطاع بعد عدة محاولات فاشلة لإعادة هيكلة الصناعة.

لكن القيادة السياسية في اليابان عازمة الآن على تغيير الأمور من خلال اجتذاب الشركات الأجنبية التي تفوقت سابقاً على منتجيها المحليين.

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وخلال الأعوام القليلة الماضية، جذبت الإعانات الحكومية السخية رواد الصناعة مثل“تايوان لصناعة أشباه الموصلات” و”ميكرون” و”سامسونج” للاستثمار في اليابان.

وبالنسبة لبعض المشاريع، مثل المشروع الخاص بـ”سامسونج”، يصل الدعم الحكومي إلى حوالي 50% من إجمالي الاستثمار.

ووسط اضطرابات سلسلة التوريد المختلفة بسبب كوفيد والصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، ثمة قلق جديد في طوكيو بشأن توريد أشباه الموصلات المتقدمة الضرورية للاقتصادات الحديثة، وهذا دفع الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود لإعادة تطوير القطاع، كما يقول المحللون.

وبتوجيه من رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، خصصت الحكومة نحو 2 تريليون ين (13 مليار دولار) ميزانية إضافية لصناعة الرقائق في هذه العام المالي، ارتفاعًا من 1.3 تريليون ين في العام السابق، وهي أكبر ميزانية حكومية يابانية لأشباه الموصلات على الإطلاق.

يُظهر التزام طوكيو الجديد، بدعم ليس الشركات اليابانية فحسب، بل الشركات الأجنبية أيضًا، التصميم على استعادة الدور الرائد السابق للبلاد كقوة قوية في مجال أشباه الموصلات.

وقال جون أوكاموتو، الشريك في شركة الاستشارات الإدارية“كيه.بي.إم جي” اليابان، إن“شركة مثل تايوان لصناعة أشباه الموصلات يمكنها تصنيع أشياء لا تستطيع الشركات اليابانية تصنيعها”، مثل الرقائق المتقدمة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا القيادة الذاتية، اذ يشكل“وجودهم في البلاد مزايا للأمن الاقتصادي الياباني”.

يأتي صانع الرقائق الأمريكي“ميكرون” ضمن المستثمرين الأجانب الجدد، إذ أعلنت في 2023 اعتزامها استثمار 3.7 مليار دولار في مصنعها لرقائق الذاكرة ذات الوصول العشوائي الديناميكية في مقاطعة هيروشيما خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وأعلنت“سامسونج” الكورية الجنوبية أواخر العام الماضي نيتها بناء منشأة للبحث والتطوير في يوكوهاما، متوقعة إنفاق 350 مليار وون (أي 280 مليون دولار) هناك في الأعوام الخمسة المقبلة.

مع ذلك، كانت الجائزة الحقيقية لليابان هي الاستثمار المخطط له بمليارات الدولارات من قبل شركة“تايوان لصناعة أشباه الموصلات”، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق بالعالم، والتي افتتحت أول مصنع ياباني لها في كوماموتو، الواقعة بجزيرة كيوشو الجنوبية، في 24 فبراير.

ويُتوقع أن تبلغ تكلفة المصنع الأولى 8.6 مليار دولار، وأعلنت الشركة مؤخرًا عن خطط لبناء مصنع ثانٍ في المقاطعة نفسها، مما يرفع إجمالي استثمارات الشركة في كوماموتو لأكثر من 20 مليار دولار حتى 2027.

وقال أوكاموتو، إن استثمارات شركة“تايوان لصناعة أشباه الموصلات”، التي لم يكن من الممكن أن يتوقعها سوى القليل في الصناعة قبل بضعة أعوام، يرمز إلى حقبة جديدة لصناعة أشباه الموصلات في اليابان.

وأضاف أنه“حتى وقت قريب، كان استثمار شركات أشباه الموصلات الأجنبية في اليابان لبناء المصانع أمرًا لم يسبق له مثيل“.

تشكل أشباه الموصلات المحرك الرئيس للاستثمار الأجنبي في اليابان، وهو نوع من الاستثمار الأجنبي المباشر يتضمن بناء مصانع جديدة أو إنشاء شركات تابعة محلية، في اليابان.

وبلغ المتوسط السنوي للاستثمارات الجديدة المعلن عنها في اليابان في الفترة من يناير 2021 إلى أغسطس 2023 أكثر من 15 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة التجارة الخارجية اليابانية.

وشكل قطاع الرقائق حوالي ثلثي هذا الرقم، بقيمة تقارب 10 مليارات دولار.

وقال أوكاموتو، إن هذا يختلف بشكل ملحوظ عن الماضي، عندما“كان الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلق بالرقائق مدفوعًا بشكل أساسي بالشركات الأجنبية التي تستحوذ على أعمال الرقائق اليابانية”.

لعبت الإعانات والإعفاءات الضريبية الضخمة التي تقدمها الحكومة اليابانية دورًا كبيرًا في نهضة الرقائق في البلاد، لكن حتى وسط هذه الإعانات، هناك سؤال حول مدى القدرة التنافسية التي قد تصبح عليها اليابان في صناعة الرقائق خاصة مع تكاليف العمالة المرتفعة نسبيًا.

قال تساي، رئيس شركة“باور تك تكنولوجي”، التي تقدم خدمات تغليف الرقائق، إن تكلفة العمل في اليابان أعلى مرتين تقريبًا منها في تايوان.. لكن الأمر يستحق وضع التوسع في الاعتيار وسط استثمار الشركاء المناسبين معًا، مثل استثمار“سوني” في تشغيل مصنع كوماموتو التابع لشركة“تايوان لصناعة أشباه الموصلات”.

وفي الوقت نفسه، أثارت فورة الإنفاق في طوكيو قلق جيرانها وقد تؤدي إلى منافسة شديدة لجذب الاستثمارات والمواهب، إذ حثت صحيفة“هانكوك إلبو” الكورية الجنوبية، مثلاً، حكومة يون سوك يول على عدم التخلف عن الركب أمام التحالفات اليابانية التايوانية، وعلى مراقبة التعاون بين اليابان وشركة“تايوان لصناعة أشباه الموصلات” بعناية.

ويظل السؤال المطروح هو ما إذا كانت المصانع الأجنبية ستولد النهضة المأمولة للصناعة اليابانية، أو ما إذا كانت الإعانات البالغة تريليونات الين والهادفة لمساعدة اليابان على استعادة قدرتها الإبداعية ستجعل البلاد مكانًا جذابًا للشركات الأجنبية لإقامة مصانعها.