تراجع إيرادات قناة السويس 51% أول شهرين من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) ربيع: الإيرادات قد تتراجع خلال العام الحالى إلى 5 مليارات دولار
قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات رسوم العبور من قناة السويس فقدت نحو 50.7% منذ بداية 2024 وحتى 26 فبراير الماضى، مسجلة نحو 724 مليون دولار مقابل 1.469 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
أشار خلال المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات“مارلوج 13” الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إلى تراجع أعداد السفن المارة خلال العام الجارى إلى 2.3 ألف سفينة مقابل نحو 3.9 ألف سفينة نفس الفترة من العام 2023.
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توقع رئيس الهيئة، أن تنخفض الحصيلة العامة من الرسوم خلال العام الجارى إلى 5 مليارات دولار مقابل نحو 10.249 مليار دولار بالعام 2023، فى حال استمرار توترات البحر الأحمر وتهديدات الحوثيين للملاحة عند باب المندب ووفقًا لربيع، حصلت الهيئة نحو 10.249 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل ، نحو 7.9 مليار دولار فى 2022، وبنسبة نمو 29.2%.
وكشف عرض تقديمى فى المؤتمر عن أن السفن المتأثرة بهجمات الحوثيين بلغت 1564 سفينة، منها 40 سفينة تعرضت لاعتداء ، و91 سفينة عبرت القناة مرتين، و1433 سفينة غيرت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
وأضاف ربيع أن الأزمة أثرت على قطاع النقل البحرى، إذ تسببت فى ارتفاع تكاليف وقود السفن نتيجة طول الرحلة حول رأس الرجاء الصالح مما قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع، وينُذر بموجة تضخمية عالمية.
وأضاف، أن أسعار نوالين الشحن للسفن المتوجهة لموانئ البحر الأحمر سجلت 6800 دولار للحاوية مقارنة مع 750 دولارا للحاوية قبل الأزمة، كما وصل سعر نوالين الشحن من الشرق الأقصى إلى شمال أوروبا الى 2500 دولار بدلاً من 740 دولارا.
وأشار إلى، أن تكلفة التأمين على السفن ارتفعت عشرة أضعاف، نتيجة فرض الخطوط الملاحية رسوم إضافية لمخاطرة الطوارئ.
تابع، أن حصة قناة السويس من حجم التجارة العالمية بلغ 10.7% من إجمالى حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا، ونحو 15.4% من إجمالى تجارة الحبوب العالمية، و11.9% من إجمالى تجارة البترول ومشتقاته العالمية، و26.3% من إجمالى تجارة الحاويات العالمية.
وبحسب بيانات منصة“بورت ووتش” التابعة لصندوق النقد انخفضت الحمولة المارة بقناة السويس 49% لتصل إلى 142.3 مليون طن خلال أول شهرين من العام مقارنة مع 279.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
ومرت خلال تلك الفترة بالقناة نحو 2526 سفينة مقارنة مع 4160 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
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