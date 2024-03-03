تراجع إيرادات قناة السويس 51% أول شهرين من 2024

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات رسوم العبور من قناة السويس فقدت نحو 50.7% منذ بداية 2024 وحتى 26 فبراير الماضى، مسجلة نحو 724 مليون دولار مقابل 1.469 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

أشار خلال المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات“مارلوج 13” الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إلى تراجع أعداد السفن المارة خلال العام الجارى إلى 2.3 ألف سفينة مقابل نحو 3.9 ألف سفينة نفس الفترة من العام 2023.

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توقع رئيس الهيئة، أن تنخفض الحصيلة العامة من الرسوم خلال العام الجارى إلى 5 مليارات دولار مقابل نحو 10.249 مليار دولار بالعام 2023، فى حال استمرار توترات البحر الأحمر وتهديدات الحوثيين للملاحة عند باب المندب ووفقًا لربيع، حصلت الهيئة نحو 10.249 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل ، نحو 7.9 مليار دولار فى 2022، وبنسبة نمو 29.2%.

وكشف عرض تقديمى فى المؤتمر عن أن السفن المتأثرة بهجمات الحوثيين بلغت 1564 سفينة، منها 40 سفينة تعرضت لاعتداء ، و91 سفينة عبرت القناة مرتين، و1433 سفينة غيرت مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وأضاف ربيع أن الأزمة أثرت على قطاع النقل البحرى، إذ تسببت فى ارتفاع تكاليف وقود السفن نتيجة طول الرحلة حول رأس الرجاء الصالح مما قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع، وينُذر بموجة تضخمية عالمية.

وأضاف، أن أسعار نوالين الشحن للسفن المتوجهة لموانئ البحر الأحمر سجلت 6800 دولار للحاوية مقارنة مع 750 دولارا للحاوية قبل الأزمة، كما وصل سعر نوالين الشحن من الشرق الأقصى إلى شمال أوروبا الى 2500 دولار بدلاً من 740 دولارا.

وأشار إلى، أن تكلفة التأمين على السفن ارتفعت عشرة أضعاف، نتيجة فرض الخطوط الملاحية رسوم إضافية لمخاطرة الطوارئ.

تابع، أن حصة قناة السويس من حجم التجارة العالمية بلغ 10.7% من إجمالى حجم التجارة العالمية المنقولة بحرًا، ونحو 15.4% من إجمالى تجارة الحبوب العالمية، و11.9% من إجمالى تجارة البترول ومشتقاته العالمية، و26.3% من إجمالى تجارة الحاويات العالمية.

وبحسب بيانات منصة“بورت ووتش” التابعة لصندوق النقد انخفضت الحمولة المارة بقناة السويس 49% لتصل إلى 142.3 مليون طن خلال أول شهرين من العام مقارنة مع 279.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

ومرت خلال تلك الفترة بالقناة نحو 2526 سفينة مقارنة مع 4160 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.