خطة ((صُنع فى أوكرانيا)) تعزز اقتصاد الحرب

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم حكومة أوكرانيا إطلاق برنامج دعم ((صُنع فى أوكرانيا)) بقيمة 1.2 مليار دولار هذا العام لتشجيع الإنتاج المحلى للسلع فى محاولة لزيادة عائدات الضرائب، وجعل الاقتصاد أقل اعتماداً على المساعدات الخارجية.

وتعتمد الدولة التى مزقتها الحرب على دعم الميزانية من الحلفاء الغربيين لتغطية نصف احتياجاتها من الإنفاق.

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وبينما تبنت روسيا سياسة إحلال الواردات تحت ضغط العقوبات الغربية، والحفاظ على النمو الاقتصادى وعائدات الضرائب، فإن جزءاً كبيراً من الإنفاق العام يترك البلاد لتدفع ثمن السلع المستوردة، حسب ما نقلته صحيفة ((فاينانشيال تايمز)) البريطانية.

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكى، فى كييف فى مؤتمر وضع برنامج الدعم، وهو أهم رؤية اقتصادية طويلة المدى طرحها منذ الغزو الروسى قبل عامين، إنَّ ((مهمتنا هى أن تبقى الأموال الأوكرانية فى أوكرانيا وتعمل فى أوكرانيا)).

وقال ((زيلينسكى))، إنَّ البرنامج سيتكون من خطوط ائتمان رخيصة ومنح للمصنعين الأوكرانيين، بمن فيهم صانع الأسلحة، بجانب حوافز لاستخدام المواد المصنوعة فى أوكرانيا لإعادة الإعمار واسترداد النقود للمواطنين الذين يشترون السلع المحلية.

وسجلت موازنة البلاد لهذا العام عجزاً قدره 43 مليار دولار، وسداد الجزء الأكبر منه يقع على عاتق الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى.

لكن فشل الولايات المتحدة فى تمرير حزمة مالية بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا، وتأخر موافقة الاتحاد الأوروبى على خطة إنقاذ مدتها 4 أعوام وقيمتها 50 مليار يورو، عززت شعور سلطات البلاد بضرورة النظر أيضاً فى الحلول المحلية.

وقالت وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو: ((نحن نفهم جيداً أن المساعدات المالية الكلية قد تنخفض من سنة إلى أخرى، وإذا استمرت الحرب، فهذا يعنى أننا يجب أن نكون أكثر اكتفاءً ذاتياً)).

ولا شك أن شعار ((صنع فى أوكرانيا)) سيعطى أولوية التصنيع المحلى للمكونات والأسلحة والسلع المتعلقة بالحرب مثل معدات إزالة الألغام ومواد إعادة الإعمار، وستتطلب مشتريات الدولة فى هذه المجالات أن يتكون المنتج من مكونات مصنوعة فى أوكرانيا بنسبة 20%.

وبالنسبة لمبادرة استرداد النقود، التى قال سفيريدينكو، إنها ستُنفذ بحلول يونيو، فإن تلك الفائدة ستعود على بطاقات خاصة تُستخدم فقط داخل الدولة.

وتشمل المبادرة أيضاً تعويضات بقيمة مليار هريفنيا أوكرانية ((أى 26 مليون دولار أمريكى)) للمنتجين المحليين للآلات الزراعية.

وأفاد سفيريدينكو: ((هدفنا هو تغيير هيكل الاقتصاد حقاً لزيادة حصة الصناعة التحويلية لدينا)).

قال بعض رجال الأعمال إن المخطط لديه القدرة على جذب رأس المال الأجنبى.

وقال كوستيانتين يفيمينكو، الرئيس التنفيذى لشركة ((بيوفارما))، إنه ما لم يفهم المستثمرون الأجانب ((أننا نقوم بعمل جيد هنا.. فلن يأتى أحد إلى هنا)).