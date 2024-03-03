جوناثان أوسترى يكتب: العالم بحاجة إلى مخطط أفضل للإصلاح الهيكلى

MENAFN - Al-Borsa News) إن التحدى الدائم الذى يواجه كل بلد هو ضمان ارتفاع مستويات المعيشة بمرور الوقت، حتى يتمكن البالغون اليوم من توفير فرص أفضل لأطفالهم مقارنة بما حصلوا عليه من قبل.

والمفتاح لارتفاع مستويات المعيشة هو تحسين الإنتاجية، أى زيادة الإنتاج من مستوى معين من الإمكانيات.

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ولكن ثمة تحد ذي صلة، يتمثل فى ضمان تقاسم مكاسب الإنتاجية على نطاق واسع، ألا وهو أن يكون النمو شاملا.

إن الاقتصاديين الذين يقدمون المشورة للحكومات لديهم مجموعة أدوات من السياسات – الإصلاحات الهيكلية لتحرير التجارة والمنتجات والأسواق المالية – التى يوصون بها لتحقيق إنتاجية محسنة.

غالبًا ما يتم تصميم هذه الإصلاحات لإعطاء تأثير أكبر لقوى السوق والمشاريع الحرة فى الاقتصاد. ولكن من اللافت للنظر أن هذا النهج _ الذى يشار إليه بالنيو ليبرالي _ كان غائبا إلى حد كبير فى سياسات الإدارات الأمريكية الأخيرة.

فى عمل سابق، قمت أنا وزملائى بتوثيق حالة السبات العالمى للتحرر الاقتصادى منذ تسعينيات القرن العشرين.

لقد اطلعنا على القوانين الوطنية والمواقع الرسمية لتطوير تدابير الإصلاحات الهيكلية فى أسواق المنتجات والعمل والأسواق المالية.

ويشكل هذا الاستقرار تحولا ملحوظا عن العقود السابقة، وهو أمر مثير للقلق نظرا للصلة بين التحرير والإنتاجية، وضرورة النمو القوى لدعم التحولات الخضراء والديموغرافية.

ومن أجل استعادة زخم الإصلاح، فإن الأمر يتطلب جرعة من الشفافية بشأن ما يمكن أن يحققه التحرير وما لا يمكن أن يحققه.

وقد لاحظ البعض أن المؤسسات متعددة الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي، أقل ميلاً إلى الضغط من أجل الإصلاحات فى منشوراتها الرئيسة، ويستنتجون أن هذا يعكس تراجع الحماس للإصلاح.

ليست هذه هى القضية. بل إنه يعكس مخاوف مشروعة من أن الإصلاحات لا تحظى بشعبية بين الناخبين، لكن الجواب لا يكمن فى توجيه اللكمات. بل هو بالأحرى قدر أكبر من الصراحة بشأن تأثير الإصلاح.

أولا، تستغرق الإصلاحات وقتا حتى تؤتى ثمارها. وقد لا تظهر المكاسب ذات المغزى إلا فى بيانات الاقتصاد الكلى على مدى خمس إلى عشر سنوات. ومثل هذا التأخر من شأنه أن يخلق مشاكل للحكومات التى تحتاج إلى مواجهة الناخبين فى إطار زمنى أقصر.

ثانيا، تشير الأدلة إلى أن عوائد النمو تعتمد على درجة الإصلاح. فخفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام التجارة، وتعزيز الحماية القانونية لحقوق الملكية، يحقق نتائج حقيقية، فى ظل إيمان الاقتصاديين بالتجارة الحرة ونظام المحاكم القوي.

وتبدو الفوائد الناجمة عن الإصلاحات الأخرى، مثل تحرير سوق العمل، على سبيل المثال، و تقليص نطاق المفاوضة الجماعية، وإلغاء القيود التنظيمية المفروضة على حركة رأس المال عبر الحدود، أقل قوة.

وثالثا، تعمل بعض الإصلاحات من خلال تحفيز عمليات إعادة تخصيص الموارد لتعزيز كفاءة الاستجابة للتحولات النسبية فى الأسعار. ومن المتأصل فى عمليات إعادة التخصيص هذه أن البعض سيربح، فى حين سيخسر آخرون. فحتى أقلية صغيرة من الخاسرين قد تؤدى إلى تقويض الإصلاح، كما أن الدعم الفاتر من الفائزين قد لا يغير النتيجة. وهذا يجعل السياسيين مترددين.

رابعا، بعض الإصلاحات ليست قادرة على إنتاج النمو الشامل، فعلى سبيل المثال، إلغاء القيود التنظيمية المالية، تؤدى إلى زيادة النمو وعدم المساواة. وفى مثل هذه الحالات، لا يكون النمو الشامل هو النتيجة.

خامساً، لابد من دمج العواقب الانتخابية المترتبة على الإصلاح فى نصائح خبراء الاقتصاد.

فى عملنا الأخير، قمت أنا وزملائى بدراسة كيفية تأثر الأصوات بالإصلاحات التى يتم تنفيذها خلال فترة ولاية الحكومة، مع التحكم فى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية التى تؤثر على النتائج الانتخابية.

وتؤكد النتائج أهمية تنفيذ الإصلاح فى وقت مبكر من ولاية الحكومة لتجنب ردود الفعل الانتخابية العنيفة.

وترتبط هذه النتيجة بتأخر مكاسب النمو من الإصلاحات فى مواجهة الخسائر التوزيعية المباشرة.

ويشير التحليل الانتخابى أيضًا إلى أهمية تنفيذ الإصلاح خلال الأوقات الاقتصادية الجيدة. ومن الصعب على الناخبين أن يجزموا ما إذا كان الانكماش راجعاً إلى الإصلاحات أم إلى شيء آخر، وقد ينسبون الركود إلى الإصلاح فى حين أن عوامل أخرى كانت مسؤولة عنه.

علاوة على ذلك، عندما تكون الأوقات جيدة، يصبح من الأسهل كثيراً بالنسبة للعمال الذين أصبحوا زائدين عن الحاجة فى القطاعات التى أصبحت غير مربحة حديثاً أن يجدوا وظيفة فى مكان آخر.

وتشير الأدلة أيضاً إلى ردة فعل انتخابية عكسية تجاه الإصلاحات التى تعمل على توليد قدر كبير من المقايضة بين النمو والمساواة، أى حيث تتسع فجوة التفاوت فى أعقاب الإصلاح.

لذا يجب العمل على إعداد تصميم دقيق لحزم التحرير لضمان عدم قيام المتضررين من الإصلاح بعرقلة الأجندة، ويعد الاهتمام بالتوقيت فيما يتعلق بالدورات الاقتصادية والسياسية أمرا ضروريا، وكذلك شبكات الأمان الكافية.





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