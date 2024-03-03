((تساهيل)) تقترب من إصدار صكوك بقيمة 6 مليارات جنيه

كشفت مصادر لـ((البورصة))، عن أن البنك التجارى الدولى اقترب من إتمام صفقة صكوك تمويلية على إصدار واحد بقيمة 6 مليارات جنيه لصالح شركة تساهيل- التابعة لشركة إم إن تى حالا، على أن تنتهى منه مطلع الربع الثانى من العام الجارى.

وأضافت المصادر، أن الصكوك المرتقب إصدارها ستكون بصيغة المضاربة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل توسعات الشركة فى إصدار التمويلات، موضحة أن الشركة تجهز ملف الإصدار وستقوم بتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية خلال الشهر الجارى.

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والصكوك وسيلة تمويل إسلامية تلتزم بالمبادئ العامة للتمويل الإسلامى، من حيث عدم التعامل بالفائدة، وعدم جواز بيع الدين، وعدم جواز الغرر والجهالة فى المعاملات، وقد تكون الصكوك مصدرة من قبل شركات، أو قد تكون الجهة المصدرة جهات حكومية أو سيادية أو شبه سيادية.

وفى يناير من العام الماضى أنهى البنك التجارى الدولى دور المستشار المالى ومدير الإصدار الحصرى وأمين الحفظ وضامن تغطية فى اصدار سندات توريق استدامة اجتماعية بقيمة بلغت 3.806 مليار جنيه لصالح شركة تساهيل للتمويل.

يأتى الإصدار ضمن برنامج متعدد بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

تعتبر سندات التوريق المستدامة، التى تصدرها شركة تساهيل للتمويل، نقطة تحول فى التزام مصر بالتنمية المستدامة والتمويل المسئول، من خلال دمج الابتكار فى مجال التوريق مع مبادئ الاستدامة. وتفتح هذه السندات آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الذين يسعون لتناسق محافظهم الاستثمارية مع أهداف بيئية واجتماعية. تقدم تساهيل برامج تمويلية للمواطنين المصريين غير المتعاملين مع القطاع المصرفى، ومن أهم هذه البرامج التمويل الرقمى السريع والمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.