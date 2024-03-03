((تساهيل)) تقترب من إصدار صكوك بقيمة 6 مليارات جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: الانتهاء من الإصدار مرة واحدة الربع الثانى
كشفت مصادر لـ((البورصة))، عن أن البنك التجارى الدولى اقترب من إتمام صفقة صكوك تمويلية على إصدار واحد بقيمة 6 مليارات جنيه لصالح شركة تساهيل- التابعة لشركة إم إن تى حالا، على أن تنتهى منه مطلع الربع الثانى من العام الجارى.
وأضافت المصادر، أن الصكوك المرتقب إصدارها ستكون بصيغة المضاربة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل توسعات الشركة فى إصدار التمويلات، موضحة أن الشركة تجهز ملف الإصدار وستقوم بتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية خلال الشهر الجارى.
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والصكوك وسيلة تمويل إسلامية تلتزم بالمبادئ العامة للتمويل الإسلامى، من حيث عدم التعامل بالفائدة، وعدم جواز بيع الدين، وعدم جواز الغرر والجهالة فى المعاملات، وقد تكون الصكوك مصدرة من قبل شركات، أو قد تكون الجهة المصدرة جهات حكومية أو سيادية أو شبه سيادية.
وفى يناير من العام الماضى أنهى البنك التجارى الدولى دور المستشار المالى ومدير الإصدار الحصرى وأمين الحفظ وضامن تغطية فى اصدار سندات توريق استدامة اجتماعية بقيمة بلغت 3.806 مليار جنيه لصالح شركة تساهيل للتمويل.
يأتى الإصدار ضمن برنامج متعدد بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
تعتبر سندات التوريق المستدامة، التى تصدرها شركة تساهيل للتمويل، نقطة تحول فى التزام مصر بالتنمية المستدامة والتمويل المسئول، من خلال دمج الابتكار فى مجال التوريق مع مبادئ الاستدامة. وتفتح هذه السندات آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الذين يسعون لتناسق محافظهم الاستثمارية مع أهداف بيئية واجتماعية. تقدم تساهيل برامج تمويلية للمواطنين المصريين غير المتعاملين مع القطاع المصرفى، ومن أهم هذه البرامج التمويل الرقمى السريع والمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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