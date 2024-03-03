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ارتفاع الدين الحكومي الأميركي ينعش الطلب على الذهب

3/3/2024 11:07:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس شركة «تارجت» الاستثمار نور الدين محمد إن أداء الذهب كان ضعيفا منذ بداية العام الحالي انتظارا لأي مؤشرات اقتصادية بشأن خفض الفائدة في الفترة المقبلة حتى يبدأ التحرك في الاتجاه الصاعد.
وأضاف، في مقابلة مع «العربية Business»، أن ضعف بعض المؤشرات الاقتصادية الأميركية كان أحد أسباب صعود الذهب حتى 2050 دولارا يوم الخميس الماضي حتى إغلاق يوم الجمعة الماضي عند 2095 دولارا للأونصة.
وذكر أن توقعات العام الماضي بخفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي بمعدل 6 مرات وبواقع 1.5% بنهاية عام 2024، وعلى هذا الأساس ارتفع الذهب فوق 2175 دولارا، ولما بدأ العام الجديد وأظهرت مؤشرات أداء الاقتصاد الأميركي ضعفا وتغيرت توقعات الاقتصاديين إلى تخفيض الفائدة بواقع 3 مرات خلال العام الحالي على أن تبدأ العملية في يونيو وليس في مارس.
وأوضح أن التسعير في سوق الذهب حاليا يتم عبر مضاربات على توقعات المحللين بشأن عدد مرات خفض الفائدة ومعدل التخفيض وهو ما يحرك شهية المستثمرين تجاه الذهب خصوصا مع ارتفاع بعض الأدوات الأخرى مثل «بيتكوين» التي ارتفعت فوق 64 ألف دولار.
وأشار إلى ما يجري من إعادة توزيع الأموال داخل المحافظ وزيادة الوزن النسبي للذهب.
وقال إن ارتفاع الدين الأميركي بشكل كبير هو ما يفتح شهية المستثمرين والبنوك المركزية لشراء الذهب وبدأ هذا الاتجاه منذ يونيو 2023، ومع الزيادات في الدين الأميركي سيرتفع التضخم في الولايات المتحدة ومع الزيادات الكبيرة في مستوى الدين الحكومي الأميركي لن يستطيع الفيدرالي الوصول إلى مستويات التضخم التي يستهدفها عند 2% خلال وقت قريب.
«البنوك المركزية تتحوط من ارتفاع التضخم في أميركا عبر شراء الذهب بكميات كبيرة نتيجة زيادة الدين الأميركي وظهر ذلك لدى بعض البنوك المركزية التي رفعت احتياطياتها من الذهب بنحو 25% خلال العام الماضي، وهو ما أدى إلى تماسك الذهب فوق 2000 دولار للأونصة مع بدايات العام الحالي حتى مع وجود بعض الإشارات السلبية» وفق نور الدين.
وقال إن الذهب يجب أن يكون موجودا في المحافظ الاستثمارية ليحافظ على توازنها حال حدوث بعض الأمور التي تؤثر على الأدوات الاستثمارية الأخرى، على أن يمثل بين 20 و25% من إجمالي المحفظة لحين تجاوز الفترة الحالية.

MENAFN03032024000130011022ID1107929071

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