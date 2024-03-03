تشكيل فريق مشترك لمتابعة وتنفيذ تطوير حقل الدرة



نمر الصباح: الوزارة ماضية في تنمية قطاع النفط والغاز داخل الكويت وضع إستراتيجية وزارة النفط الخمسية خلال الفترة من 2024 حتى 2028

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي اجتماعا مع قياديي وزارة النفط لاستعراض إنجازات الوزارة وأهم المشاريع التي تم تنفيذها خلال 2023 وخطط العمل خلال العام الحالي، وذلك في مبنى وزارة النفط أمس بحضور وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات في الوزارة، وبحضور مديرة العلاقات العامة والإعلام البترولي الشيخة تماضر خالد الأحمد.وذكرت وزارة النفط انه تم استعراض الجهود التي تقوم بها اللجنة المشتركة الكويتية ـ السعودية واستمرار التنسيق الفعال والمستمر بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين لضمان تحقيق التعاون المشترك بالحقول الحدودية في كل من الخفجي والوفرة، فضلا عن تشكيل وتسمية أعضاء فريق عمل مشترك يضم عددا من الجهات الرسمية بالدولة لمتابعة وتنفيذ تطوير حقل الدرة.وقالت وزارة النفط، في بيان صحافي، إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي استمع إلى عرض قدمه وكيل وزارة النفط الشيخ نمر الصباح شدد خلاله على أن الوزارة ماضية في تطوير أعمالها وتوجيه جهودها نحو تحقيق نتائج أكثر من إيجابية تتعلق بتنمية قطاع النفط والغاز داخل الكويت، ولذلك تم العمل على وضع استراتيجية وزارة النفط الخمسية للفترة من 2024 وحتى 2028.وقال الشيخ نمر الصباح، خلال العرض، إن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط دعم التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في إدارة العمليات النفطية بما يزيد من الكفاءة والفعالية والمساهمة في توفير بيئة عمل تحفيزية للابتكار لمواجهة التحديات في القطاع النفطي، فضلا عن الارتقاء بالمهام الإشرافية والفنية التي تقوم بها الوزارة والمرتبطة بالأعمال الخاصة بالآبار التطويرية والاستكشافية والأمن والسلامة.وأضافت أنه تم عرض الخطوات التي قامت بها وزارة النفط في إبراز المكانة الدولية للكويت في مجال النفط والطاقة، وذلك من خلال إعداد أوراق العمل والبحوث الفنية ذات الصلة في أنشطة الحفر والإنتاج النفطي والبيئة، حيث ترأست الوزارة الاجتماع التنسيقي لمجلس البترول العالمي في لندن وفوز الكويت للمرة الأولى بعدد 4 مقاعد مجتمعة في المجلس التنفيذي.وأشار إلى أنه تم استعراض المساهمات الفاعلة في الحفاظ على البيئة وتغيرات المناخ والتي توجت جهودها بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للبيئة ومنح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي الوزارة، والتنسيق المباشر مع شركة نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة بهدف ربط محطات جودة الهواء الخاصة بالمنصة الإلكترونية الفنية المستحدثة بالوزارة لتسهيل الوصول إلى البيانات البيئية.وقال البيان ان مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي الشيخة تماضر الخالد استعرضت جهود الإدارة والمتمثلة في تنفيذ جائزة الوزارة للتحول الرقمي (هاكاثون) ـ النسخة الثانية والتي تهدف إلى تبني الأفكار والحلول التكنولوجية لإنشاء برامج نفطية رقمية متطورة وذلك بالتعاون مع شركة SLB العالمية، بالإضافة إلى جائزة النفط «تبتكر 2» والتي لاقت اهتماما واسعا من العاملين والمشاركة في ابتكار أفكار خلاقة وبناءة لتطوير الصناعة النفطية والتي نتج عنها مشاريع نفطية واعدة أبرزها مشروع «الداش بورد» ومشروع المسار التدريبي ومشروع تطوير مقر وزارة النفط بالأحمدي.وذكرت الشيخة تماضر الخالد ان إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي شاركت في عضوية اللجنة المتخصصة المعنية بالنظر في تطوير أعمال منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) وإعادة هيكلتها، كما عملت الإدارة على تطوير موقع الوزارة الإلكتروني بما يخدم زوار الموقع وتوفير أفضل الخدمات والبيانات والمعلومات على الموقع خصوصا فيما يتعلق بالثقافة البترولية.واستعرضت الإدارة كذلك الجهود التي قامت بها في تحديث استراتيجية الوزارة الخمسية (2028 ـ 2024) ابتداء من توقيع مذكرة تعاون مع المعهد العربي للتخطيط وتشكيل فريق عمل الاستراتيجية من وزارة والنفط والمعهد ووضع تصورات الخطة التنفيذية السنوية بجانب تطوير رؤية ورسالة الوزارة وعقد العديد من الاجتماعات لوضع محاور الاستراتيجية والأهداف والتطلعات ومؤشرات القياس.نوف.. مذيعة افتراضية بالوزارةاستعرضت إدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي المشاركات المجتمعية والارتقاء بالوعي الثقافي والوظيفي والذي تمثل في إصدار كتابين بالذكاء الاصطناعي كتابة وصوتا باستخدام صوت المذيعة الافتراضية الخاصة بالوزارة «نوف»، وهما كتاب المرأة في القطاع النفطي والأوائل، وتنظيم عشرات الحلقات النقاشية التي تغطي مجالات متعددة في الصناعة النفطية والتثقيفية والاجتماعية والدينية، وإصدار مجلة وزارة النفط إلكترونيا، بالإضافة إلى وضع استراتيجية حديثة مختصة بالإعلام البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي تتماشى مع آخر المستجدات والأحداث الإقليمية والعالمية.الوزير يشيد بمساعي «النفط»عقب الاجتماع، أثنى الوزير على الجهود التي قامت بها البرامج والإدارات المختلفة في وزارة النفط، مشيدا بالدور البارز الذي تضطلع به الوزارة من جهود ومساع مقدرة في دعم كل مسارات العمل الوطني والتنموي والارتقاء بها نحو تحقيق المزيد من التقدم والنماء لاستمرار المسيرة التنموية الشاملة بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، كما أثنى الوزير على جهود موظفي الوزارة لما أظهروه من كفاءة ومسؤولية وحرص في تنفيذ الأعمال.