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العتيقي الكويت تمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط إلى يونيو

3/3/2024 11:07:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د.عماد العتيقي ان الكويت ستقوم بتمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط الذي يبلغ 135 ألف برميل يوميا للربع الثاني من العام الحالي 2024.
وقال العتيقي، في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، إن هذا القرار يأتي بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «أوپيك+»، موضحا أن إنتاج الكويت سيستمر عند 2.413 مليون برميل يوميا، حتى نهاية شهر يونيو 2024.
وأكد العتيقي أن هذا القرار يأتي دعما لاستقرار السوق، وانه ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجيا، حسب أوضاع السوق، مشيدا في الوقت ذاته بروح التعاون والتنسيق.
وذكر العتيقي ان هذا الخفض الطوعي، هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي السابق البالغ 128 ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلنت عنه الكويت في شهر أبريل 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024. وأكد العتيقي ان الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوپيك+» بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
وكشفت مصادر عن أن أعضاء تحالف «أوپيك+» الذين أجروا تخفيضات طوعية في إنتاج النفط في الربع الأول من العام الحالي اتفقوا على تمديد الخفض في الربع الثاني.
وكانت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وحلفاؤها بقيادة روسيا قد وافقت على خفض طوعي للإنتاج بلغ زهاء 2.2 مليون برميل يوميا إجمالا في الربع الأول خلال نوفمبر الماضي.
كما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستمدد خفضها الطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو 2023، للربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق «أوپيك+»، وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا، حتى نهاية شهر يونيو من عام 2024، وبعد ذلك، ودعما لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجيا، وفقا لظروف السوق.
وبين المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يوميا، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.
وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوپيك+» بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، في بيان أمس، أن الجزائر ستقلص إنتاجها من النفط بواقع 51 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من العام الحالي، إلى ذلك قررت سلطنة عمان تقليص إنتاج النفط بواقع 42 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو.
ونقلت «رويترز»، عن مسؤول روسي، أن روسيا ستجري خفضا طوعيا إضافيا في إنتاج النفط بواقع 471 ألف برميل في الربع الثاني من العام.

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