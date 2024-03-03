6 مديرين في عمليات الوفرة المشتركة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدرت الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية تغييرات تنظيمية بناء على مذكرة التفاهم المؤرخة في 29 فبراير 2024 الموقعة بين الطرفين بتعيين 6 مديرين، وجاءت تلك التغييرات نظرا لانتهاء فترة رئاسة الشركة الكويتية لنفط الخليج لعمليات الوفرة المشتركة بتاريخ 31 يناير 2024 وفقا للتعميم فإن التغييرات جاءت كالتالي:
1 - يصبح مساعد فوزي المزيد - مديرا لمجموعة مرافق المشاريع الهندسية.
2 - يصبح قائد بدر بوعركي - مديرا لمجموعة الخدمات المساندة.
3 - يصبح محمد فهد الدوسري - مديرا لدائرة مرفأ تصدير النفط.
4 - يصبح سامي سعود بوحليم - مديرا لمجموعة العمليات.
5 - يصبح مهدي مرزوق الصليع - مديرا لمجموعة التوريدات.
6 - يصبح جلال خلف الشمري - مديرا لمجموعة تطوير الكفاءات التشغيلية.
7 - يعين مدير مجموعة الإطفاء والأمن والصحة والسلامة والبيئة في وقت لاحق.
8 - يعين مدير مجموعة تطوير الحقول في وقت لاحق.
9 - يعين مدير مجموعة الغمر بالبخار التجريبي في وقت لاحق.
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