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110 7 ملايين دينار صافي مشتريات الأجانب بالبورصة في شهرين

3/3/2024 11:07:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
كشفت بيانات حجم التداول للسوق الرسمي، وفقا لجنسية وفئة المتداولين الصادر عن بورصة الكويت، عن أن مشتريات الأجانب في السوق تشهد تزايدا منذ بداية 2024، إذ بلغ صافي مشتريات الأجانب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 110.7 ملايين دينار.
وأظهرت البيانات أن عمليات الشراء المؤسسي للأجانب منذ بداية العام بلغت 111.7 مليون دينار، كذلك عمليات شرائية للصناديق الاستثمارية بقيمة 632.34 ألف دينار، وعمليات بيعية للمتداولين الأفراد بـ 1.6 مليون دينار.
وشهدت جلسة 29 فبراير الماضي أول مراجعة لبورصة الكويت خلال 2024 في ظل المراجعة الدورية التي تجريها مؤسسة مورغان ستانلي MSCI على الأسواق الناشئة المدرجة على مؤشراتها، حيث ارتفعت السيولة المتداولة خلال الجلسة إلى نحو 65.8 مليون دينار.
وسجل شهر فبراير الماضي صافي عمليات شرائية للأجانب بـ 67.4 مليون دينار إثر عمليات شرائية للمؤسسات والشركات بـ 69.01 مليون دينار، و579.39 ألف دينار للصناديق الاستثمارية وصافي عمليات بيعية للأفراد بـ 2.18 مليون دينار.
وجاء صافي تعاملات الكويتيين خلال أول شهرين من العام بتداولات غلب عليها الطابع البيعي بما قيمته 94.22 مليون دينار، إذ سجلت تعاملات الأفراد الكويتيين صافي بيع بقيمة 29.14 مليون دينار، والمؤسسات والشركات بصافي بيع 66.9 مليون دينار، والصناديق الاستثمارية بصافي بيع 1.45 مليون دينار، ومحافظ العملاء بصافي شراء بلغت قيمته 3.29 ملايين دينار. وسجل صافي تعاملات الخليجيين في بورصة الكويت تداولات بيعية خلال أول شهرين من 2024 بما قيمته 16.5 مليون دولار، وجاء صافي تعاملات الأفراد الخليجيين شرائية بـ 297.9 ألف دينار، وبيعية من قبل المؤسسات والشركات بـ 19.77 مليون دينار، وشرائية من قبل الصناديق الاستثمارية بـ 2.97 مليون دينار.

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