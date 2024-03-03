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التجاري يتوج رابحي سحب حساب YOU

3/3/2024 11:07:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرى البنك التجاري السحب على حساب «YOU» أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز اشكناني، وقام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت نتيجة السحب بفوز عبدالمحسن محمد اصفهاني، وخلود فضى الرشيدي، ودانه طلال فاضل خلف، بجائزة قيمتها 200 دينار لكل منهم.
ومن المعروف أن حساب «YOU» حساب مخصص لفئة الشباب الذين يحولون المكافأة الاجتماعية الشهرية إلى البنك التجاري، حيث تتاح لهم الفرصة للاستفادة من مميزات عديدة عند فتحهم الحساب بقيمة -/10 دنانير فقط، ومن المزايا المتنوعة، يحصل العميل على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا وبطاقة مسبقة الدفع مجانية لمدة سنة.
فضلا عن الاستفادة من الخصومات والعروض الترويجية على مدار العام، بالإضافة إلى الاختيار بين رصيد بقيمة 50 دينارا من تطبيق «طلبات» أو رصيد بقيمة 50 دينارا من شركة «أولى» للوقود، وتأهل العملاء الجدد للحصول على فرصتين لدخول السحب الشهري بجائزة قيمتها 200 دينار لكل فائز.

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