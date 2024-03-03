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التجاري يعلن فائزي سحوبات النجمة

3/3/2024 11:07:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرى البنك التجاري السحب الأسبوعي والشهري على حساب النجمة أمس، وذلك في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز اشكناني، وقام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:
أولا: سحب حساب النجمة الشهري الفائز بجائزة 20 ألف دينار عمرو أحمد عبدالحافظ علي.
ثانيا: سحب حساب النجمة الاسبوعي الفائز بجائزة 5 آلاف دينار نوال أحمد علي خميس.
ويذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بتنوع المبالغ المقدمة طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة إلى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، والجائزة السنوية الكبرى بقيمة 1.5 مليون دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 500 دينار ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500 دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب، فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز.

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