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الخليج 10 فائزين بسحب الدانة الشهري

3/3/2024 11:07:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج عن أسماء 10 فائزين بـ 1000 دينار لكل منهم، في سحب الدانة عن شهر فبراير الماضي، وهم: رئيس خان وزير خان وخليل ابراهيم محمد الخرجي وعبدالرحمن مطر محمد العنزي ومحسن عبدالحكيم سبت أبوزيد وفاطمة جاسم محمد بوحمد وبيبي خالد حسين العبدالمحسن وحيدر خالد حيدر بوشهري وأحمد شهاب عوده الفضلي وعلي محمد علي عبدالفتاح عودة وعبدالله محمد علي بولادتن.
ولفت البنك إلى أن الموعد النهائي للإيداع والمشاركة في السحب نصف السنوي لحساب مليونير الدانة، للفوز بجائزة قيمتها مليون دينار في 31 مارس الجاري، فيما سيقام السحب وإعلان الفائز في تاريخ 18 يوليو المقبل، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة أرنست آند يونغ.
وكان بنك الخليج قد أعلن الفائز بالجائزة الكبرى في السحب السنوي لحساب مليونير الدانة في 1 فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولي، بعد زيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى لسحب مليونير الدانة من 1.5 مليون دينار إلى مليوني دينار، ضمن مساعي البنك المتواصلة لمكافأة عملائه، وتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع.
ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، فضلا عن السحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ مليوني دينار.

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