استقالة جاسم مصطفى بودي من بنك الخليج لأسباب شخصية

(MENAFN
- Al-Anbaa) ذكر بنك الخليج في إفصاح نشر أمس على موقع البورصة ان جاسم مصطفى بودي قد تقدم باستقالته من عضوية مجلس إدارة البنك، ومن منصبه رئيس مجلس الإدارة اعتبارا من أمس الأحد الموافق 3 مارس 2024، وذلك لأسباب شخصية.
وقال البنك في الإفصاح انه بعد مناقشة الاستقالة، قرر مجلس إدارة بنك الخليج الموافقة عليها، كما توجه المجلس بالشكر إلى جاسم مصطفى بودي على ما قدمه من تفان وجهد أثناء فترة رئاسته للبنك.
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