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استقالة جاسم مصطفى بودي من بنك الخليج لأسباب شخصية

3/3/2024 11:07:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكر بنك الخليج في إفصاح نشر أمس على موقع البورصة ان جاسم مصطفى بودي قد تقدم باستقالته من عضوية مجلس إدارة البنك، ومن منصبه رئيس مجلس الإدارة اعتبارا من أمس الأحد الموافق 3 مارس 2024، وذلك لأسباب شخصية.
وقال البنك في الإفصاح انه بعد مناقشة الاستقالة، قرر مجلس إدارة بنك الخليج الموافقة عليها، كما توجه المجلس بالشكر إلى جاسم مصطفى بودي على ما قدمه من تفان وجهد أثناء فترة رئاسته للبنك.

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