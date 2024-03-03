عماد بوخمسين العربية العقارية توقع تسوية نهائية مع الإمارات الإسلامي



الاتفاقية تؤكد نجاح ومرونة إستراتيجية الشركة لتحقيق أفضل العوائد للمساهمين عبدالله معرفي: الشركة قادرة على مواصلة تسديد التزاماتها بفضل ملاءتها المالية الجيدة

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العقارية عماد جواد بوخمسين أن الشركة نجحت في توقيع اتفاقية تسوية نهائية مع مصرف الإمارات الإسلامي حول المديونية المستحقة للبنك الدائن، مشيرا إلى أن اتفاقية التسوية تقضي بسداد الشركة مبلغ 75 مليون درهم إماراتي (6.248 ملايين دينار) تسوية نهائية للرصيد المستحق للبنك الدائن البالغ 133.853 مليون درهم (11.151 مليون دينار) خلال 90 يوما.وأكد بوخمسين في تصريح صحافي أن هذا النجاح الكبير الذي حققته الشركة جاء بفضل إستراتيجيتها القوية والمرنة، والتناغم بين مجلس الإدارة والإدارة العليا، مما ساهم في ان تسير «العربية العقارية» بخطوات ثابتة ومستقرة وواثقة بتحقيق الاستثمار الناجح، وخلق قاعدة قوية من المستثمرين، وبلوغ درجات عالية من الثقة المتبادلة مع جميع الأطراف المتعاملة معها ومختلف أصحاب المصالح.من جانبه، كشف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة العربية العقارية د.عبدالله معرفي عن أن توقيع اتفاقية تسوية نهائية مع مصرف الإمارات الإسلامي حول المديونية المستحقة للبنك الدائن سبق الإعلان عنه في 14 يناير الماضي، وذلك بعد الوصول إلى هذه الصيغة التي ساهمت في خفض المديونية والحصول على خصم جيد نتيجة العلاقات المتميزة مع إدارة البنك.وأضاف أن هذا الدين كان ضمن القروض والتسهيلات البنكية علي الشركة وبالتالي فإنه وبموجب اتفاقية السداد مع البنك وسداد جزء من تلك المديونية وإعفاء الشركة من سداد مبلغ 4.9 ملايين دينار، فإنه سوف يتم إرجاع هذا الربح المتحصل إلى بيان الدخل، وهو ما يمثل نجاحا كبيرا لمجلس الإدارة في تطبيق استراتيجيتها في زيادة ربحية السهم وزيادة في حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين، ونمو الأرباح التشغيلية وزيادة التدفقات النقدية للشركة.وذكر معرفي أن الشركة تجني حاليا ثمار خطة عملها الإستراتيجية التي قامت بوضعها، وهو ما ساهم في قدرتها على مواصلة تسديد جزء كبير من التزاماتها المالية، وذلك بفضل ملاءتها المالية الجيدة.وأكد أن سداد جزء من الالتزامات المالية بالتزامن مع خفض رأس المال ساهم في أن تصبح ميزانية الشركة أكثر رشاقة وتعكس الصورة الواقعية للقيمة الدفترية العادلة وبالتبعية القدرة على توزيع ما سيتم تحقيقه من أرباح مستقبلية.وتقدم معرفي في ختام تصريحه بجزيل الشكر والتقدير الى مساهمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وجميع العاملين فيها على الجهود المبذولة والدعم المستمر، مشددا على أن «العربية العقارية» لا تدخر جهدا في تحقيق أرباح متميزة وقيمة مضافة للمساهمين في المرحلة المقبلة.