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811 مليار دولار حجم سوق خدمات الاستشارات الإدارية بحلول 2031

3/3/2024 11:07:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
أصدرت شركة «الإيد ماركت ريسيرتش» تقريرا تحت عنوان «سوق خدمات الاستشارات الإدارية»، متضمنا الاتجاهات الناشئة واستراتيجيات الأعمال بالإضافة إلى حجم السوق والمشهد التنافسي، حيث قال التقرير ان قيمة سوق خدمات الاستشارات الإدارية العالمية في عام 2021 بلغت 316.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 811.3 مليار دولار بحلول عام 2031، حيث تنمو بمعدل سنوي مركب قدره 10.2% للفترة بين 2021 و2031.
وقال التقرير انه نظرا لافتقار العديد من الشركات إلى المهارات التكنولوجية والاستراتيجية وإدارة المشاريع اللازمة لإدارة السوق والتغيرات الفنية في السوق المتطور باستمرار نتيجة للانخفاض غير المقصود في عدد الموظفين، فقد تزايدت الحاجة للاستعانة بالاستشاريين وبالتالي ارتفع الطلب على سوق خدمات الاستشارات الإدارية على مستوى العالم بشكل كبير، بالإضافة إلى قيام العديد من المؤسسات والشركات الاستشارية بالفعل بتطوير حلول مبتكرة من خلال إنشاء برامج معتمدة خاصة بها استجابة لنقص المرشحين الأكفاء. وتجتذب هذه المهنة الكثير من الأفراد بسبب زيادة الطلب عليها، فضلا عن المزايا والمداخيل الجذابة التي تؤدي إلى نمو سوق خدمات الاستشارات الإدارية.
ويقدم التقرير تحليلا متعمقا للسوق، مثل تقديرات الإيرادات في السنوات القادمة، والقطاعات الرئيسية، والعوامل المؤثرة على النمو، والقيود، والفرص التي يمكن تصورها، بالاضافة الى تقييم المشهد التنافسي والتحليل على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويعتبر هذا التقرير مصدرا قيما لقادة الصناعة وأصحاب المصلحة والداخلين الجدد والوسطاء، حيث يساعدهم في تطوير الوسائل التي تستعرض الهيمنة على السوق وتحقيق أهداف المؤسسات.
علاوة على ما ذكر، يقدم تقرير سوق خدمات الاستشارات الإدارية العالمية تقييما نوعيا وكميا لحجم وحصص السوق التاريخية والمتوقعة، بالإضافة الى مراجعة شاملة لمنهجية البحث المستخدمة، ومنها استخراج البيانات الأولية والثانوية، كما يسلط الضوء على الفوائد المهمة لأصحاب المصلحة، ويحدد الفرص الاستثمارية الأكثر ربحية، ويصف الاستراتيجيات الأكثر نجاحا، وكذلك تقييم القدرة التنافسية الحالية للمؤسسة والموقع الذي قد تتحرك فيه المنافسة ويحلل تأثير الأحداث الجيوسياسية.
وتناول التقرير بحث صناعة خدمات الاستشارات الإدارية العالمية بدقة من خلال نهج شامل يجمع بين منهجيات البحث الأولية والثانوية، ففي حين تعمق البحث الأولي في العوامل المختلفة التي تحرك السوق، فقد سلط البحث الثانوي نظرة عامة واسعة على السلع والخدمات، وقد وفرت منهجية البحث الدقيقة هذه رؤية فريدة وواسعة النطاق لسوق خدمات الاستشارات الإدارية العالمية.
ويتضمن التقرير تقييم حصة السوق على المستويين الإقليمي والقطري، فضلا عن تحليل الحصة السوقية للاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة وتوصيات استراتيجية مصممة خصوصا للداخلين الجدد واستكشاف اتجاهات السوق والتوقعات لجميع القطاعات والأسواق الإقليمية المذكورة خلال العقد المقبل، بما في ذلك المحركات والتحديات والفرص والتهديدات وفرص الاستثمار والتوصيات.
وتم تقسيم سوق خدمات الاستشارات الإدارية إلى النوع وحجم الشركة او العميل وقطاع الصناعة والمنطقة. فحسب النوع، هناك استشارات إستراتيجية، واخرى للعمليات، وثالثة للاستشارات المالية، والاستشارات التكنولوجية، واستشارات الموارد البشرية، بالاضافة الى الاستشارات المحاسبية والضريبية، وخدمات المعاملات، وإدارة المخاطر، اعتمادا على حجم الشركة، يتم تقسيمها إلى مؤسسات كبيرة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم. وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتصنيع، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، والقطاع العام، والرعاية الصحية، وغيرها.
وعلى مستوى المناطق، تم تحليل السوق إلى أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والباسيفيك والشرق الاوسط.

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