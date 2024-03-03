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الأهلي استضاف حلقة نقاشية حول الانتقال إلى الأدوار الإدارية

3/3/2024 11:07:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلاقا من إستراتيجيته لتعزيز تبادل الخبرات مع مختلف القطاعات، تعاون البنك الأهلي الكويتي مع مؤسسة «إدراك» والتي تختص بتطوير قدرات الموظفين لتحقيق الأهداف المؤسسية ودعم بيئة عمل تنظيمية عالية المستوى.
وكجزء من التعاون القائم مع مؤسسة إدراك، استضاف البنك الأهلي الكويتي حلقة نقاشية تفاعلية بعنوان «الانتقال إلى الأدوار الإدارية» في مقره الرئيسي، بحضور فريق من مؤسسة البترول الكويتية (KPC)، جمعت مسؤولي البنك والمواهب الشابة الطموحة ضمن برنامج القيادة الذي تنظمه المؤسسة. وشارك في الحلقة النقاشية مجموعة من قيادات البنك الأهلي الكويتي وهم ياسمين سلامة مدير عام إدارة الشركات الدولية وهيكلة التمويل ورئيس مجلس إدارة شركة ABK Capital، وعمر العبدالجادر مساعد مدير عام إدارة الموارد البشرية، وخليل القطان مساعد مدير عام إدارة التحول الرقمي، والمدرب المسؤول عن البرنامج البروفيسور يوسف جمال المستشار التنفيذي الذي يتمتع بخبرة 20 عاما في القيادة والإدارة والتواصل والعمل الجماعي وإدارة الموارد البشرية وغيرها. واستعرض المحاضرون خبراتهم وتجاربهم المهنية في جلسة تفاعلية ومفيدة للحضور، بحيث قدموا إرشادات ووجهات نظر قيمة حول الانتقال إلى الدور الإداري، مع التركيز على التحديات والفرص في مثل هذا التحول على الموظفين والشركات وبيئة العمل. وتناولت الجلسة أيضا الجوانب المختلفة للإدارة بما يشمل إدارة الذات، وإدارة الآخرين، وكيفية تلبية احتياجات الشركات، والحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة الشخصية. وقد أظهر البنك الأهلي الكويتي التزاما واضحا خلال السنوات الثلاث الماضية بتطوير قدرات الموظفين وتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة من أجل تعزيز مهارات موارده البشرية خصوصا على صعيد التعاون والعمل ضمن فريق واحد.
وبهذه المناسبة، أعربت أفراح الأربش، مدير عام إدارة الموارد البشرية في البنك الأهلي الكويتي، عن سعادتها بتنظيم هذه الحلقة النقاشية قائلة: «هدفنا من هذه الفعالية إنشاء منصة يمكن لقادة ومديري الفرق الطموحين من خلالها الاستفادة من خبرات المهنيين الناجحين لدينا والاستفادة منها في مواجهة التحديات التي تواجههم خلال العمل».
وأنهت الأربش تصريحها، قائلة: «هذه النقاشات قدمت رؤى قيمة لتزويد قادة ومديري الفرق بالمعرفة والثقة اللازمة للانتقال إلى الأدوار الإدارية، وقد عززت المناقشات الحيوية إيماننا بقوة مشاركة المعرفة والخبرة المشتركة والإرشاد ودورها في تطوير المهارات».
من جهتها، قالت ياسمين سلامة مدير عام إدارة الشركات الدولية وهيكلة التمويل ورئيس مجلس إدارة شركة ABK Capital: «لقد قدمت المناقشات خلال الفعالية إرشادات ووجهات نظر متنوعة حول التحديات والفرص المرتبطة بالانتقال إلى الأدوار الإدارية في مكان العمل، وسعيدون بالفرصة التي أتيحت لنا لتعزيز التطوير المهني وتزويد المشاركين بالحلقة النقاشية بالمعرفة الأساسية لضمان الانتقال الناجح ضمن أدوارهم في مكان العمل».

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