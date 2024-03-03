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Stc تطلق الجيل التالي من خدمة SIEM للأمن السيبراني

3/3/2024 11:07:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن إطلاق خدمة متطورة للأمن السيبراني تهدف إلى تمكين أعمال المؤسسات في الكويت وتوفير بيئة عمل آمنة في رحلتهم نحو التحول الرقمي. وتتماشى هذه الخدمة مع نهج stc الاستراتيجي لتمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات مبتكرة في قطاع الاعمال.
وتعد خدمة stc MTT SIEM الجديدة، نقلة نوعية متطورة وفعالة من حيث الأداء الآمن والتكلفة مدعومة بحل FortiSIEM من Fortinet، وتم تصميمها من قبل فريق stc لتمكين بيئة عمل آمنة لعملائها من المؤسسات في مختلف القطاعات الخدمية فيما يتعلق بضمان مراقبة البنية التحتية الخاصة بهم وتأمين أعمالهم.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في stc م. فهد العلي: «إن إطلاق مركز العمليات الأمنية المتطور لدينا يمثل خطوة محورية وأساسية في جهودنا المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني في الكويت. ومع حل SIEM المتطور من Fortinet، نحن مستعدون لمواجهة التهديدات السيبرانية، وتزويد عملائنا ببيئة رقمية آمنة ومرنة، حيث إن التزامنا بتقديم حلول وخدمات مبتكرة تحمي البيانات الخاصة لعملائنا يعد أمرا ضروريا ورئيسيا لنهجنا الاستراتيجي نحو تمكين التحول الرقمي».
وأضاف العلي: «لا تعمل هذه المبادرة الاستراتيجية على تعزيز عروضنا في مجال الأمن السيبراني فحسب، بل تتوافق أيضا بشكل مثالي مع رؤيتنا المتمثلة في دفع الابتكار والأمن الرقمي في جميع القطاعات. ومن خلال دمج تقنية SIEM المتطورة من Fortinet، فإننا نضع معايير فائقة وجديدة للأمن السيبراني، مما يضمن تزويد عملائنا بأكثر وسائل الحماية المتاحة تقدما. إن تفانينا في الاستثمار الذكي في التقنيات المتطورة وتبنيها يعكس التزامنا بتمكين التحول الرقمي في الكويت، وبالتالي دعم رؤية الكويت 2035 لمستقبل واعد رقميا».
من جهته، قال نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة في شركة Fortinet آلان بينيل: «نحن فخورون بالشراكة مع stc في إنشاء مركز العمليات الأمنية المتطور الخاص بها. ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك بتمكين المؤسسات بالأدوات والرؤية اللازمة للدفاع بشكل استباقي عنها ضد التهديدات السيبرانية المتطورة. ومن خلال الاستفادة من حل SIEM المتقدم من Fortinet، تظهر stc التزاما قويا بالتميز في مجال الأمن السيبراني».

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