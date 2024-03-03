عبدالله الجوعان الكويت تتطلع لخلق قطاع صناعي قوي لتنويع الدخل



نستهدف توطين التكنولوجيا الحديثة وتبني إستراتيجيات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة محمد العدواني: «الصناعة» تطرح قريباً قسائم خدمية وحرفية وتجارية عبر مزايدة لأفضل قيمة إيجارية

طارق عرابي

أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة عبدالله حمد الجوعان، دعم ومساندة الدولة لأصحاب المصانع ورواد الأعمال، لاسيما في مجالات توطين التكنولوجيا الحديثة والمرتبطة بالاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتبني استراتيجيات الاقتصاد الأخضر، وممارسات الاستدامة والحلول الابتكارية في عمليات التصنيع بمختلف مراحلها، بالإضافة إلى دعم الكفاءات الوطنية التي تعزز مكانة دولة الكويت كوجهة موثوقة لريادة صناعات المستقبل والمنافسة إقليميا وعالميا بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

وأضاف خلال الحفل الذي أقامته الهيئة العامة للصناعة صباح أمس، لتوزيع جائزة سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة، والتي حضرها الجوعان نيابة عن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أضاف أن الجائزة حققت أثرا إيجابيا في مجالات عدة والتي تتضمن أفضل المصانع في مجالات التخطيط الاستراتيجي والقيادة، وإدارة العمليات والأسواق، والمحافظة على البيئة والصحة وخدمة المجتمع، وذلك تقديرا لإسهاماتهم وجهودهم الحثيثة بدفع حركة التحول الصناعي في الدولة نحو مسار أكثر نموا وتنافسية.

وتابع الجوعان أن تقدم الدول واستدامة اقتصاداتها يقاس بما لديها من إمكانات وصناعات متطورة، لذا فإن التطلعات إلى خلق قطاع صناعي قوي ومتطور يحظى باهتمام الدولة بشكل خاص، إيمانا منها بالتوسع في القاعدة الصناعية والإنتاجية وتوطين التقنيات الحديثة، والتشجيع على الابتكار، وتوظيف المدخرات في استحداث صناعات جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية بإقامة صناعات تصديرية برؤوس أموال محلية وأجنبية مشتركة سوف تتحقق معه حتما جملة من المنافع، والتي تشمل زيادة الاعتماد على الذات للوفاء باحتياجات الطلب المحلي من السلع وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، الأمر الذي من شأنه أن يصحح ذلك معه العجز في الميزان التجاري السلعي غير النفطي على المديين المتوسط والطويل.

كما أن من شأن ذلك خلق فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية للقوى العاملة الوطنية في إطار إنتاجي تقني متطور، وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وخلق اقتصاد متزن ومستدام قادر على الصمود والاستمرار.

الرؤية الصناعية

من جهته، أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة محمد العدواني أن الرؤية الصناعية لدولة الكويت تعد أحد أهم العناصر الأساسية لتشكيل رؤية كويت جديدة 2035، حيث تهدف لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن ضمنها القطاع الصناعي ما يؤدي إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والإنتاجي، والتقليل من اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط كمورد اقتصادي رئيسي. وأضاف: لقد انتهت الهيئة العامة للصناعة من إعداد وثيقة الاستراتيجية الصناعية الوطنية لدولة الكويت 2035، والتي اعتمدت من مجلس إدارة الهيئة في أكتوبر الماضي، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها باعتبارها أول استراتيجية في عهد القطاع الصناعي، مدعمة بمشاريع واضحة وبرنامج زمني محدد ونظام حوكمة دقيق، ومن شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تسلط الضوء على كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها، من خلال ثمانية برامج مختصة بتطوير العمليات الحكومية، وتعزيز الاستثمار الصناعي، وتحقيق الاستدامة الصناعية، ورفع تنافسية المنتج الكويتي، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للصناعة، وتعزيز التقنيات الصناعية، وتوفير القوى العاملة الماهرة، وتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، كما اشتملت الاستراتيجية على ثمانية وأربعين مشروعا، يتم تنفيذها بالتعاون مع كل جهات الدولة ذات الصلة بالقطاع الصناعي.

ومضى يقول إن الهيئة العامة للصناعة تلتزم بتوجه الحكومة نحو تعظيم الإيرادات وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، وبالفعل نجحت الهيئة في إقرار القواعد والضوابط الجديدة المتعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية، مؤكدا طرح هذه القسائم قريبا من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية لتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وأضاف: نجحت الهيئة في إقرار الضوابط والاشتراطات والمستندات المطلوبة لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية، وفق معايير محددة في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المقدمة للهيئة العامة للصناعة، بهدف إضفاء جودة فنية عالية للمشاريع، من حيث حصر الموارد الفنية اللازمة ومستلزمات الانتاج ومصادر الطاقة ومعدلات الاستهلاك، كما أن الهيئة لديها العديد من الخطط المستقبلية لمواكبة التطور التكنولوجي من خلال إقرار تشريعات فنية، كي يكون المنتج الكويتي متوافقا مع متطلبات السوقين المحلي والدولي، وكذلك تطبيق عدد من اللوائح الفنية الإلزامية الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة والحد من استنزافها، ما يؤدي إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة، وهو زيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.

ولفت العدواني إلى أن دور أهمية تبني الاستراتيجية الصناعية لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة في دولة الكويت، يأتي في إطار المساهمة في تطوير القدرات والإمكانات لمؤسسات الدولة في بناء البنية التحتية الملائمة والفعالة للاقتصاد التنافسي، ما ينتج عنه تقليل في تكاليف الانتاج للمؤسسات، وبالتالي رفع مستوى انتاجيتها في الاقتصاد الوطني. كما أن خلق شبكة مناسبة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، يعد أساسا لبناء اقتصاد تنافسي بالدولة، لما له من منفعة كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا بلا شك يحتاج إلى أطر قانونية ومؤسسية وسياسية، وتبني مهارات محددة في سوق العمل سواء في القطاع العام أو قطاع المجتمع المدني. وأكد العدواني أن تحقيق الرؤية الاقتصادية للاستراتيجية الصناعية للاقتصاد الكويتي كسبيل إلى تحقيق رؤية الكويت 2035، لا بد أن يتم من خلال تحليل واقع الظروف والفرص المتاحة في القطاع الصناعي لتطوير تنافسية الاقتصاد الكويتي، كما أن تقوية البيئة التشريعية والمؤسسية للقطاع الصناعي، تعزز الجهود نحو تطوير القطاع الصناعي، بما يضمن سبيلا لاستدامة زيادة الانتاج والانتاجية، وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل مستمر.

واختتم العدواني: علينا جميعا مسؤولية استكمال متطلبات الاستراتيجية الصناعية للاقتصاد الكويتي، وأن تكون أهدافنا واضحة ورؤيتنا سديدة ورسالتنا سامية، لنحقق الكثير مما نتطلع إليه ونعمل على تحقيقه بخطوات واثقة متوائمة مع المستجدات المتلاحقة على الصعيدين الوطني والدولي، لبناء مجتمع يعتمد على المعرفة.

المصانع الفائزة

فئة المنشآت الصناعية الكبيرةالمركز الأول - شركة ايكويت للبتروكيماوياتالمركز الثاني- شركة الكويت لصناعة المواد العازلة (كيمكو)المركز الثالث شركة صناعة الكيماويات البتروليةفئة المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرةالمركز الاول - الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا - لحوم)المركز الثاني - الشركة الكويتية لسوائل الحفر والخدمات النفطيةالمركز الثالث - الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا - معجنات)الجائزة التشجيعية في الرقمنة والثورة الصناعيةالمركز الأول - شركة البترول الوطنية الكويتيةالمركز الثاني - شركة الغازات الصناعية الكويتية للتجارة العامة