زين السعودية تحقق أعلى إيرادات سنوية بتاريخها بـ 9 9 مليارات ريال



الإيرادات القياسية بالعام الماضي انعكست على مستوى الربحية بتحقيق الشركة أعلى أرباح سنوية عند 1.3 مليار ريال.. بقفزة سنوية 131%

بدر الخرافي: التحول النوعي لعمليات الشركة أثرى التجارب الرقمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030

النتائج القياسية تبرز قوة الأداء التشغيلي لعمليات الشركة والاستدامة في تحقيق أعمالها نتائج إيجابية

عمليات الشركة شهدت تحولاً ساهم بإرساء مكانتها في المملكة كمزود للحلول الرقمية المبتكرة الشركة نجحت بتعظيم قدرات البنية التحتية لـ (5G).. وبناء الجيل القادم من شبكات الاتصالات

أظهرت النتائج المالية السنوية لشركة زين السعودية تحقيق عملياتها معدلات نمو قياسية، إذ سجلت الشركة أعلى إيرادات سنوية في تاريخها لتصل إلى نحو 9.9 مليارات ريال سعودي، مقارنة مع 9.1 مليارات ريال سعودي عن الفترة نفسها، بنسبة نمو بلغت 9%.وأعلنت مجموعة زين أن الإيرادات القياسية التي سجلتها عمليات زين السعودية انعكست على مستوى الربحية، إذ حققت الشركة أعلى أرباح سنوية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي، بنسبة نمو بلغت 131%، مقارنة مع العام 2022.وكشفت المجموعة أن شركة زين السعودية للمرة الثانية على التوالي تعلن عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية عن العام 2023، وهو ما يبرز استدامة مسيرتها المالية والنتائج الإيجابية التي تحققها علمياتها التشغيلية، وتكشف هذه التوصية أيضا التزام شركة زين السعودية بترسيخ التزامها بتحقيق القيمة لجميع أصحاب المصلحة بالتوازي مع التزامها بتمكين الابتكار والتطوير في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة.وأوضحت المجموعة ان هذه الأرباح تعكس المكاسب التي حققتها شركة «زين السعودية» من إتمام صفقة بيع البنية التحتية الخاملة لأبراجها وإعادة استئجار 8.069 برج اتصال، التي بلغت إجماليها 303 ملايين دولار.وكشفت المجموعة أن هذه النتائج المالية الإيجابية تعكس أيضا استدامة الأداء التشغيلي والمالي القوي للشركة المرتكز على خدمات وحلول الجيل الخامس (5G) وإيرادات قطاع الأعمال وزيادة الإقبال على خدمات الأفراد، خصوصا الطلب الكبير على خدمة ياقوت الرقمية، إضافة إلى توسعة «زين السعودية» لدائرة استثماراتها التقنية، من خلال دخولها قطاع التقنية الخضراء وتعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، وعائدات استثماراتها الناجحة في الأسواق الموازية مثل التكنولوجيا المالية، ممثلة بالأداء القوي لشركة تمام للتمويل المصغر.نتائج قياسيةوقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي: «النتائج القياسية التي حققتها الشركة عن هذه الفترة التي رفعت حجم إيراداتها السنوية إلى مستويات تاريخية بتسجليها 9.9 مليارات ريال، تبرز قوة الأداء التشغيلي لعملياتها عن هذه الفترة، والاستدامة في تحقيق أعمالها نتائج إيجابية، ونجاحها في الاعتماد على عاملي الابتكار والتطوير».وأوضح الخرافي قائلا: «شهدت عمليات الشركة تحولا نوعيا، وهو ما ساهم في إرساء مكانتها المتقدمة في المملكة كمزود رائد لخدمات الاتصالات والحلول الرقمية المبتكرة، فاليوم تمتلك شركة زين السعودية حلولا وخدمات رقمية متكاملة، وتقدم تجربة رقمية هي الأفضل للعملاء من الأفراد والمؤسسات والشركات، حيث تسعى الشركة إلى المساهمة في تمكين خطط التحول الرقمي الشامل في المملكة».وأضاف: «نجحت الشركة في تعظيم القدرات السحابية وقدرات البنية التحتية للجيل الخامس (5G) وبناء الجيل القادم من شبكات الاتصالات، من خلال الشراكات الإستراتيجية مع عمالقة التكنولوجيا العالميين، بهدف إثراء التجارب الرقمية على مستوى المملكة وتوطين تقنية القطاع تماشيا مع رؤية السعودية 2030».وأكد الخرافي أن هذه النتائج القياسية هي ثمار الاستثمار في الابتكار والتطوير واستقطاب وتوطين التقنيات، وتقديم تجربة عملاء متميزة لعملائنا، وجهود وخطط العمل المتواصلة التي قامت الشركة بإطلاقها في السنوات الأخيرة.تحول نوعي بالعملياتالجدير بالذكر أن النتائج الإيجابية التي حققتها عمليات شركة زين السعودية تشكل مسارا للتحول النوعي في مسيرتها التشغيلية والربحية، حيث بدأت فعليا في جني ثمار المنظومة التقنية المتكاملة التي عملت على بنائها، كما أن الشركة حرصت خلال العام 2023 على أن نكون من رواد الاستدامة، إذ كثفت من مبادراتها في الاستثمار في التقنية الخضراء لضمان استدامة الكوكب للأجيال المقبلة، وتكللت جهودها بتدشينها لأول شبكة جيل خامس (5G) خالية من الانبعاثات الكربونية في العالم، وهي شبكة وطنية التصميم والتنفيذ.وواصلت شركة زين السعودية تعزيز قدرات قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة بهدف المساهمة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد رقمي، إذ قامت بتوقيع اتفاقية إطارية مع مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، لإطلاق عدد من مراكز البيانات النوعية فائقة النطاق لدعم جاذبية المملكة لاستقطاب الشركات العالمية والاستثمارات التقنية الحديثة، وذلك برعاية كريمة من سمو ولي العهد - رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.تنمية القدرات البشريةوركزت الشركة بشكل مكثف على تنمية القدرات البشرية، بحرصها المستمر على تمكين قطاع الاتصالات بمواهب وطاقات وطنية، إذ تعمل باستمرار على تمكين بناء مجتمع رقمي واقتصاد معرفي ذكي، حيث قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطار الحملة الوطنية لتحفيز القطاع الخاص على التدريب «وعد»، بهدف تدريب 50 ألفا من الكوادر الوطنية خلال الثلاث سنوات المقبلة، وأطلقت عددا من المبادرات بهدف سد فجوة التعليم الرقمي في جميع مناطق المملكة، من ضمنها المناطق النائية، بهدف دعم توطين التعليم الرقمي وتمكين المعلمات والمعلمين في المملكة.جدير بالذكر، أن شركة «زين السعودية»، وفي إطار إستراتيجيتها للاستدامة المؤسسية، ركزت خلال العام 2023 على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في كافة عملياتها التشغيلية والمالية والإدارية لتشكيل منهجية عمل متكاملة تدفع نحو المزيد من الابتكار والإنجاز المسؤولين، ونتيجة للمبادرات والبرامج التي نفذتها في هذا المجال، تمت ترقية تصنيف شركة «زين السعودية» إلى المستوى (A)، ضمن مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index).