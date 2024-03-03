Monday, 04 March 2024 07:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشركات الأوروبية تواجه أسوأ موسم نتائج لها منذ جائحة كورونا

3/3/2024 11:07:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواجه الشركات الأوروبية موسم نتائج صعبا جدا، حيث جاءت نتائج 50% من الشركات أقل من توقعات الأسواق، وحتى 29 فبراير الماضي، أعلنت 313 شركة أوروبية عن نتائج أعمالها مع تفوق 50% فقط منها على توقعات المحللين في السوق، وذلك وفقا لبيانات من «Factset».
وتعتبر هذه النسبة هي الأدنى منذ الربع الأول من عام 2020 أي منذ بداية كورونا، وبحسب «Factset» كانت قطاعات المعادن والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأسوأ أداء في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023.
وكان أعلى تفوق شهدته نتائج الشركات على توقعات السوق في السنوات الأربع الماضية كان خلال الربع الثاني من 2021 مع بدء رحلة التعافي من جائحة كورونا عندما تجاوزت النسبة بشكل طفيف 70%، ولكن بدأنا نلاحظ تراجعات تدريجية بعد ذلك.
وكانت عدة أسباب وراء هذه النتائج المخيبة للشركات الأوروبية، وعلى رأسها تباطؤ النشاط الاقتصادي في القارة حيث شهدت المنطقة غيابا للنمو في الناتج المحلي بمنطقة اليورو خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي وبالكاد تجنب الاقتصاد الدخول في مرحلة الركود التقني.
كما تمر أوروبا بأوقات صعبة مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق النفط، بالإضافة إلى تعطل سلاسل التوريد نتيجة التوترات في البحر الأحمر.
ودفع ارتفاع أسعار الطاقة بالتضخم للصعود إلى مستويات غير مسبوقة مما أدى إلى إبقاء المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة للغاية، الأمر الذي زاد تكلفة الحصول على تمويلات جديدة من قبل الشركات الأوروبية.
وكانت عدة شركات أوروبية منها «l'oreal» على سبيل المثال لديها انكشاف كبير على الأسواق الصينية والتي تعاني حاليا من تباطؤ في الطلب المحلي وضعف في البيانات الاقتصادية وأزمة كبيرة في قطاع العقارات، هذا ما أثر بشكل مباشر على أعمال عدد من الشركات الأوروبية.
ورغم كل هذه السلبية كان هناك شيء لافت لم نلحظه في السنوات السابقة من قبل الشركات الأوروبية، هو أنه خلال موسم النتائج الأخير أطلقت عدة شركات برنامجا لإعادة شراء الأسهم.
وبحسب تصريح من استراتيجي أول لأسواق أوروبا في غولدمان ساكس، فالشركات الأوروبية عادة ما تكتفي بتوزيع الأرباح على المساهمين وخلال 20 إلى 30 سنة الماضية لم تكن تلجأ إلى إعادة شراء الأسهم.
وخلال نتائج الربع الرابع من العام الماضي رأينا خططا من كل من «Shell» و«دويتشه بنك» و«Novo Nordisk» و«UniCredit» وغيرها لإعادة شراء أسهم من المستثمرين.

MENAFN03032024000130011022ID1107929055

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث