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شهادات الذكاء الاصطناعي تحظى بإقبال خيالي رغم تحذير الخبراء!

3/3/2024 11:07:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع تزايد الطلب على وظائف الذكاء الاصطناعي، تقدم المزيد من الجامعات الآن شهادات علمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لمدة 4 سنوات، متجاوزة برامج علوم الكمبيوتر التقليدية لتشمل التعلم الآلي، خوارزميات الحوسبة، تحليلات البيانات، والروبوتات المتقدمة.
وأطلقت مؤسسات بارزة مثل جامعة «بنسلفانيا»، و«كارنيجي ميلون»، ومعهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا» برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مع التركيز على تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لهذا المجال سريع التطور. وعلى الرغم من التقدم التكنولوجي السريع، تؤكد هذه البرامج على أهمية أساسيات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مما يضمن إعداد الخريجين جيدا لسوق العمل.
ويستجيب ظهور برامج الدرجات العلمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي للنقص الحاد في المواهب في الصناعة، حيث تعد مهارات الذكاء الاصطناعي من بين أعلى المهارات أجرا في قطاع التكنولوجيا، بحسب تقرير لـ CNBC الأميركية اطلعت عليه «العربية Business».
ومع ذلك، هناك جدل حول القيمة طويلة المدى لشهادة في الذكاء الاصطناعي بسبب وتيرة التغير التكنولوجي. ومع ذلك، يرى الخبراء أن وجود أساس قوي في علوم الكمبيوتر والمجالات ذات الصلة يمكن أن يجعل خريجي الذكاء الاصطناعي يتمتعون بقدرة تنافسية عالية في سوق العمل.
وبحسب التقرير، يجب على الطلاب إجراء تقييم نقدي لبرامج الذكاء الاصطناعي ومقارنتها بشهادات علوم الكمبيوتر التقليدية والنظر في أهدافهم المهنية ومهارات الذكاء الاصطناعي المحددة التي يرغبون في اكتسابها، في حين أن القيمة المستقبلية لشهادة في الذكاء الاصطناعي قد تكون غير مؤكدة، فإن وجود أساس تقني متين، سواء في الذكاء الاصطناعي أو علوم الكمبيوتر، أمر بالغ الأهمية لدخول القوى العاملة في مجال التكنولوجيا والتقدم الوظيفي في المستقبل.
ووفقا لمركز جامعة «جورج تاون» للأمن والتكنولوجيا الناشئة، فقد خالفت شهادات الذكاء الاصطناعي الاتجاه العام في التعليم منذ عام 2011، مع نمو إيجابي للشهادات العلمية مقابل نمو سلبي في جميع مجالات الشهادات العلمية، ونمت الجوائز المتعلقة بشهادات الذكاء الاصطناعي، على وجه الخصوص، بشكل أسرع من العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كفئة عامة على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
ووصفت مراجعتها للبيانات الحكومية وغيرها من المصادر في سوق التعليم العالي نمو منح شهادات الذكاء الاصطناعي بأنه «مثير»، حيث زادت بنسبة 120% منذ عام 2011 على مستوى البكالوريوس والماجستير.

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