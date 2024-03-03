بيتك احتفى بموظفيه المتميزين في 2023



عبدالوهاب الرشود: تميز كوادرنا البشرية ساهم في تحقيق البنك أداء ونتائج مالية قياسية ومتميزة

«بيتك» يقود مرحلة تطور تعبر عنها مواهبه المبدعة ومؤشراته المتنامية وزيادة قدراته التنافسية

خالد الشملان: ماضون بالعطاء والوفاء لـ «بيتك» المؤسسة المالية العريقة التي نفتخر بانتمائنا لها الاهتمام بالعميل يقع على رأس أولوياتنا وأهم عنصر في إستراتيجيتنا الحرص على جودة الخدمة

ضمن جهوده المتواصلة لدعم وتشجيع موظفيه الذين هم الثروة الحقيقية، احتفى بيت التمويل الكويتي (بيتك)، بموظفيه المتميزين عن 2023 ضمن برنامج «قدها» في حفل خاص أقيم في قاعة الراية بحضور الإدارة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب الرشود، والرئيس التنفيذي لـ «بيتك الكويت» خالد الشملان، وأعضاء الإدارة التنفيذية في «بيتك».ويستند برنامج «قدها» الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي في الكويت في اختياراته للمتميزين الى دراسات وممارسات عالمية، ومعايير دقيقة بتقييم الأداء، إضافة إلى الاهتمام بالجوانب الفنية والمهنية، ويغطي كل الإدارات بشكل متوازن، ويتضمن تقييمات فورية، شهرية، ربع سنوية وسنوية.وكان برنامج «قدها» الذي انطلق في عام 2021 قد حصل مؤخرا على الجائزة الذهبية من مجموعة «براندون هول Brandon Hall» كأفضل برنامج لتقدير الموظفين على مستوى العالم، حيث يعتبر برنامج «قدها» المظلة الرسمية لجميع برامج التقدير والتشجيع في «بيتك».عطاء كبيروفي كلمته التي ألقاها للمكرمين والحضور، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود عن سعادته بالعطاء الكبير الذي تقدمه الكوادر البشرية في المؤسسة، مهنئا المكرمين على هذا التكريم المستحق، مشيدا بأدائهم وتطورهم المتواصل طوال العام والذي انعكس إيجابا على أداء البنك ونتائجه المتميزة.وأضاف الرشود خلال كلمته: «إن النتائج المالية الاستثنائية التي حققها بيتك عن عام 2023 لم تكن لتتحقق لولا فضل الله أولا ثم جهودكم المبذولة وتميزكم، فقد حقق بيتك صافي أرباح قياسية بلغت 584.5 مليون دينار بنسبة نمو 63.4%، وهذه الأرباح هي الأعلى في تاريخ بيتك والأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي. وبكل تأكيد هذه النتائج المالية القوية تضعنا تحت مسؤولية أكبر للمحافظة على هذا النجاح ومواصلة الريادة والتفوق».وأشار الرشود إلى أن تميز الموظفين في عملهم ساهم بشكل رئيسي في تمكين «بيتك» من مواصلة ريادته وتفوقه، وقال: «يقود بيتك اليوم مرحلة تطور تعبر عنها العديد من العناصر، أبرزها المواهب المبدعة أمثالكم، والمؤشرات المالية المتنامية، وزيادة الحصة السوقية والقدرات التنافسية، كما يضيف الاندماج بعدا ايجابيا مهما للمرحلة الحالية، مما يضعنا جميعا أمام فرصة تاريخيه للتطور والنمو معا، لنقود صناعة التمويل الإسلامي في الكويت والمنطقة والعالم.. وإني على ثقة أنكم قدها وقدود».نتائج غير مسبوقةبدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» الكويت، خالد الشملان خلال كلمته لمكرمي «قدها»: «أتقدم إليكم بالشكر على جهودكم الكبيرة وعطائكم المستمر، فقد كان لهما فضل كبير- بعد توفيق الله- في تحقيق النجاح الذي لمسناه في زيادة الإقبال على منتجاتنا وخدماتنا وتعزيز مكانتنا وقدراتنا التنافسية والريادة في الأسواق المحلية والعالمية».وأضاف: «يسعدني أن أهنئكم على النتائج والمؤشرات المالية القياسية التي حققها بيتك لعام 2023 والتي جاءت بزيادات غير مسبوقة في كافة المؤشرات الرئيسية، وعبرت عن الأداء التشغيلي القوي والمتوازن والتكامل بين الإدارات، وروح الفريق والابتكار التي تميز أعمالنا ونمط أداء موظفينا».وتابع الشملان: «بعد انتهاء بيتك من إتمام عملية الاستحواذ بالدمج على البنك الأهلي المتحد - الكويت، وبدء مرحلة جديدة للحفاظ على معدلات النمو وتطور الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية، وكما كنتم دائما أساس لنجاحات بيتك السابقة، فإننا نتطلع خلال الفترة المقبلة لأن تبقوا كما عهدناكم، وأن تتواصل لديكم روح العطاء والولاء والوفاء لهذه المؤسسة المالية العريقة التي نفتخر جميعا بالانتماء إليها».واستطرد: «لا يفوتني بهذه المناسبة - وأنا أشهد تكريم نخبة من زميلاتنا وزملائنا المميزين ضمن برنامج (قدها) أن أؤكد على أهمية الاهتمام بالعميل، حيث يقع ذلك علي رأس أولوياتنا وأهم عنصر في استراتيجيتنا والحرص على جودة الخدمة، والعمل بروح الفريق الواحد نحو مزيدا من التطور والنمو، ونستمر بالتميز في تقديم حلولنا التمويلية لكل الشرائح وفي مختلف المجالات، وحتى يبقى بيتك دائما المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة عالميا».واختتم الشملان بالقول: «أدعوكم إلى مواصلة العمل بكفاءة، والحرص على تطوير الذات، والالتزام المهني والموازنة بين عملكم وحياتكم، واعتبار كل ما تصلون إليه من نجاح، نقطة انطلاق لنجاح جديد وتميز أكبر».