الاحتلال يفجر منزلا في مدينة نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فجرت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الإثنين، منزلا في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قبل منتصف الليل الفائت، مدينة نابلس وحاصرت احدى العمارات في حي المخفية وأجبرت سكانها على الخروج إلى العراء، تمهيدا لهدم شقة الشهيد معاذ المصري.
وفي وقت لاحق أخلت قوات الاحتلال عددا كبيرا من الشقق والمنازل في المنطقة القريبة وزرعت المتفجرات في منزل المصري قبل أن تفجره.
وأبلغ شهود عيان أن صوت دوي انفجار قوي سمع في احياء المدينة لحظة تفجير المنزل، الذي اصابه اضرار كبيرة وتهدم بشكل كامل بسبب قوة التفجير.
يذكر أن المصري استشهد في الرابع من شهر أيار العام الماضي، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة من نابلس.
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