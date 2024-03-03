قناة إسرائيلية: استقالة مسؤولين بوحدة المعلومات في الجيش

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية باستقالة مسؤولين كبار في وحدة المعلومات بالجيش، مشيرة إلى تقاعد عدد كبير من المسؤولين في الوحدة التي يديرها الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري.
وفي حين لم يرد أي تأكيد أو نفي رسمي لذلك حتى الآن، أوضحت القناة أن الاستقالات الجماعية ناتجة عن احتجاج الضباط على سير الأمور العملياتية والشخصية، "وتعكس حالة الاضطراب" بقسم المعلومات الذي يديره هاغاري.
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