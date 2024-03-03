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قناة إسرائيلية: استقالة مسؤولين بوحدة المعلومات في الجيش

3/3/2024 10:37:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية باستقالة مسؤولين كبار في وحدة المعلومات بالجيش، مشيرة إلى تقاعد عدد كبير من المسؤولين في الوحدة التي يديرها الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري.


وفي حين لم يرد أي تأكيد أو نفي رسمي لذلك حتى الآن، أوضحت القناة أن الاستقالات الجماعية ناتجة عن احتجاج الضباط على سير الأمور العملياتية والشخصية، "وتعكس حالة الاضطراب" بقسم المعلومات الذي يديره هاغاري.


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