نابولي يسقط يوفنتوس بثنائية في قمة منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي



أسقط نابولي ضيفه يوفنتوس وهزمه بنتيجة 2 / 1 في قمة منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مساء الأحد.



وتقدم نابولي بهدف سجله اللاعب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 42.

وأدرك يوفنتوس التعادل بهدف فيدريكو كييزا في الدقيقة 81.

لكن نابولي خطف الفوز بهدف أحرزه جياكومو راسبادوري في الدقيقة 88.

وواصل نابولي حامل اللقب في الموسم الماضي صحوته محققا فوزه الثاني على التوالي، رافعاً رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع.

أما يوفنتوس ، فتكبد خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 57 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 12 نقطة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.

وفي مباريات أخرى أقيمت يوم الأحد، تعادل فروزينوني مع ليتشي بنتيجة 1 / 1، بينما فاز كالياري على إمبولي بنتيجة 1 / صفر، وبولونيا على أتالانتا 2 / 1.

وكانت أحداث الشوط الأول مثيرة للغاية، حيث أضاع دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس فرصة مؤكدة بتسديدة بجوار القائم الأيسر لتضيع على الضيوف فرصة التقدم بهدف مبكر بعد مرور 10 دقائق.

ورد نابولي بمحاولة هجومية لجيوفاني دي لورينزو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت فوق العارضة في الدقيقة 24.

وعاند الحظ دوسان فلاهوفيتش مجددا حيث لعب فيدريكو كييزا كرة عرضية من الجهة اليمنى، قابلها فلاهوفيتش بضربة رأس في القائم الأيسر.

ووسط الخطورة الهجومية للضيوف، أبعد بريمر مدافع يوفنتوس كرة عرضية بالخطأ ليقابلها خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي بتسديدة مباشرة في شباك الحارس البولندي فويتشيك تشيزني ليتقدم أصحاب الأرض في توقيت مثالي.

وقبل ذهاب الفريقين إلى الاستراحة كاد فلاهوفيتش أن يسجل هدف التعادل، ولكنه سدد الكرة بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بتقدم نابولي عكس سير اللعب.

واصل يوفنتوس سعيه لإدراك التعادل، حيث سدد أندريا كامبياسو كرة فوق العارضة في الدقيقة 53.

ونجح فيدريكو كييزا في إدراك التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لحارس مرمى نابولي أليكس ميريت، ليسجل نجم يوفنتوس هدفه السابع في بطولة الدوري هذا الموسم.

ولم يهنأ يوفنتوس ومديره الفني ماسيمليانو أليجري بهدف التعادل كثيرا بل تورط جوسيب نونجي الذي شارك بديلا في الشوط الثاني بركلة جزاء ضد فيكتور أوسيمين، احتسبها حكم اللقاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وسدد أوسيمين ركلة الجزاء لكن فويتشيك تشيزني تصدى للكرة قبل أن يتابعها جياكومو راسبادوري بقدمه في الشباك مسجلا الهدف الثاني في توقيت قاتل.

لم تتوقف الإثارة عند هذا الحد بل كاد يوفنتوس أن يسجل التعادل مجددا حيث سدد مانويل لوكاتيلي كرة في جسد مدافعي نابولي لترتد إلى كينان يلدز الذي سدد مجددا نحو المرمى ليقابلها دانيلي روجاني بقدمه فوق العارضة لتضيع على الضيوف آخر فرصة لإدراك التعادل في الدقيقة 93 ويخرج نابولي بفوز ثمين للغاية.

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