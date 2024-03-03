نتانياهو: إسرائيل لن تذعن لمطالب حماس الوهمية وسنقاتل حتى النصر الكامل



طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مرة أخرى حركة حماس بتقديم تنازلات قبل إجراء مزيد من المفاوضات بشأن وقف جديد لإطلاق النار وإعادة المحتجزين في قطاع غزة.

وقال نتانياهو في كلمة له في تل أبيب مساء الأحد: "إننا نبذل جهودا كبيرة لتحقيق النجاح، ولكن هناك شيء واحد واضح بالنسبة لكم - لن نذعن لمطالب حماس الوهمية".

ولم توفد إسرائيل فريقها للتفاوض يوم الأحد للمشاركة في المحادثات الأخيرة التي جرت في القاهرة بهدف التوصل لاتفاق لوقف لاطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين في غزة مقابل الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.

لكن وفدا من حماس وصل إلى العاصمة المصرية.

ومن بين أمور أخرى، تطالب إسرائيل بقائمة اسماء المحتجزين الذين مازالوا لدى حماس قبل أن توافق على المشاركة في المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وتوصف المحادثات على نطاق واسع بأنها متعثرة، في ظل وجود فجوات واسعة.

وقال نتانياهو إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان سيكون هناك إطار قوي للتوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة.

وتريد إسرائيل أيضا توضيحا بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل الذين تريد حماس إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز يجري إطلاق سراحه من غزة.

ووفقا للتقارير الأخيرة في وسائل الإعلام الدولية، فإن مسودة الصفقة التي تمت مناقشتها في الأيام الأخيرة يمكن أن تشهد تبادل 40 رهينة مقابل 400 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

لكن نتانياهو قال إنه لم يتلق حتى الآن ردودا مرضية بشأن المخاوف الإسرائيلية.

ورفض "الضغوط الدولية لإنهاء الحرب" قبل أن تحقق إسرائيل كافة أهدافها. وقال نتانياهو: مع أو بدون اتفاق، "سنقاتل حتى النصر الكامل".





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