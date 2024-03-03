سعود بن صقر ومحمد بن زايد يحضران حفـل زفاف سلطان الجابر

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مأدبة الغداء التي أقامها أحمد سلطان الجابر بمناسبة زفاف نجله الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى كريمة الدكتور مانع سعيد العتيبة.

كما حضر الحفل ، الذي أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة، والشيخ مروان بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين ورجالات الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وحشد من المدعوين والضيوف.

(وام)

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