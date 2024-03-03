الطَّيْر وِالشِبَّاكْ

عَسَى اللّه يِمِدّ ظْلالْ عِمْرِكْ يَا غِصْن (الرَّاكْ)

يِعَزِّيْنِيْ إنِّكْ فِيْ حَيَاتِيْ تِعَزِّيْنِيْ

أنَا ابْحَثْ عَنْ شْعُوْر السَّعَادِهْ هِنَا وِهْنَاكْ

لَوْ آشُوْف مَوْتِيْ دُوْنَهَا قِلْت: يَمْدِيْنِيْ

بَعَدْ مَا فِقَدْتّ الْحِلْم يَا قَلْبِيْ الشَكَّاكْ

مَا عَادْ الدِّرُوْب اللَّى تِوَدِّيْ.. تِوَدِّيْنِيْ

مِزَاجِيِّتِيْ فِيْ كِلّ الاحْوَالْ مَا تِخْفَاكْ

هِيْ اللَّى تِضَيِّعْ كِلّ حَاجِهْ مِنْ يْدَيْنِيْ..!

مَا الُوْمِكْ لْيَا شِفْت الْهِبَايِبْ تِجِيْب أقْصَاكْ

أنَا مِثْلِكْ آشُوْف الْمُوْسِيْقَى تِبَكِّيْنِيْ

يَا مَحْبُوْبَتِيْ: عِمْرِيْ عَلَى طَلَّةْ مْحَيَّاكْ

لَوْ يْطِيْح دَمْعِكْ طَاحْ عِمْرٍ مِنْ سْنِيْنِيْ

يَا لَوْلا لِيَالِيْك الْقِدِيْمِهْ وْ يَا لَوْلاكْ

تَرَكْت الْحَيَاةْ بْدُوْن أوَدِّعْ مِحِبِّيْنِيْ

مِنْ الْمِسْتَحِيْل أنْسَى حَيَاتِيْ مَعِكْ وَانْسَاكْ

وَانَا اشُوْف وَجْهِكْ وَيْن مَا تِلْتِفِتْ عَيْنِيْ

لا زَالَتْ تِسَرِّيْنِيْ دِرُوْبِيْ عَلَى مِرْبَاكْ

وْ لا زَالْ صَوْتِكْ رَغِمْ فَقْدِكْ يِنَادِيْنِيْ

أدَوِّرْك فِيْ كِلّ الأمَاكِنْ عَشَانْ ألْقَاكْ

وَاضِيْع وْ تِمُرّ ايَّامْ مَا يِنْدَرَى وَيْنِيْ

قِتَلْنِيْ رِحِيْلِكْ وِانْقِضَى الْعِمِرْ مَعْ فَرْقَاكْ

تَعَالِيْ وْرِدِّيْنِيْ مِنْ الْمَوْت واحْيِيْنِيْ

عَلَى سُوْر دَارِكْ صِرْت أشُوْف الْوِرُوْد أشْوَاكْ

وْ لا عَاد جَيَّاتِيْ عَلَيْهَا تِسَلِّيْنِيْ

بِكَى كِلّ طَيْرٍ كَانْ يِضْحَكْ عَلَى الشِبَّاكْ

يِغَرِّدْ وْ كَنِّهْ فِيْ وِدَاعِكْ يِوَاسِيْنِيْ

أنَا مِنْصِدِمْ وَآعِيْش يَوْمِيْ بِدُوْن ادْرَاكْ

مَا بَاقِيْ مَعِيْ مِنْ عَقْلِيْ اللَّى يِقَدِّيْنِيْ

أسَوْلِفْ عَلَى طَيْفِكْ وَاغَنِّيْ عَلَى ذِكْرَاكْ

عَسَى اللّه يِضَمِّدْ جَرْح قَلْبِيْ وْيَهْدِيْنِيْ

مَعْ انِّيْ مَا عَادْ آعَرْف وَيْن الزِّمَنْ وَدَّاكْ



إلَى الآنْ أقَدِّرْ مَا حِصَلْ بَيْنِكْ وْبَيْنِيْ