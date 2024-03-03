Monday, 04 March 2024 05:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضَرْبَةْ مَعَلِّمْ

3/3/2024 7:46:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يَا وِجُوْدِيْ وَجْد مِنْ ضَيَّعْ جِهَاتِهْ

فِيْ صَحَارِيْ الْبِيْد يَوْم اللَّيْل ظَلَّمْ


مَا مَعِهْ مِنْ زَادْ غَيْر أسْوَدْ عِبَاتِهْ

وِالْوِحُوْش جْيَاعْ كِلٍ لِهْ تِوَلَّمْ


كِلّ حِلْمٍ فِيْ الْعِمِرْ ذَا اللَّيْل فَاتِهْ

وْ كِلّ دَرْسٍ فَاتْ مِنْ جَوْرَهْ تَعَلَّمْ


كِلّ طَيْفٍ يَفْزِعِهْ.. فَزّ الْتِفَاتِهْ

مِنْ قِسَى وَاقِعْه يَحْسِبْه يْتَحَلَّمْ


كَنِّهْ اللَّى يْدَوِّرْ لْفِرْصَةْ نِجَاتِهْ

مَا حِكَى إلاَّ اللّه رَبّ الْكَوْن سَلَّمْ


مِنْ كِثِرْ مَا وَاجِهِهْ طِيْلِةْ حَيَاتِهْ

الْمِوَاقِفْ كِلَّهَا ضَرْبَةْ مْعَلِّمْ


مَا مَعَهْ حَيٍ يِلَمْلِمْ لِهْ شِتَاتِهْ

وْ لا خَلِيْلٍ يِسْتِمِعْ لِهْ لا تِكَلَّمْ


مِثِلْ شَيْخٍ ثَالِثْ رْجُوْلِهْ عِصَاتِهْ

وَاجَهْ الْعِدْوَانْ بِالسَّيْف الْمِثَلَّمْ


عِقُبْ عِزِّهْ شَافْ غِبْنِهْ وِالشِّمَاتِهْ

فِيْ عِيُوْن الْقَوْم وِالْقَلْب يْتَأَلَّمْ


وْشَافْ ذِلّ الْفَقِرْ وِقْفَايَةْ غَنَاتِهْ

وِالزِّمَنْ مِنْ بَاقِيْ ايَّامِهْ يِقَلِّمْ

MENAFN03032024000110011019ID1107928934

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث