أشياء من الماضي

يَا لَيْت هذَا الطَّيْر مَا حَلّ

وْ لا ابْتِلَيْت بْوِدّ اْلاحْبَابْ

حَدٍ رِبِعْتِهْ يَوْم تِنْمَلّ



وْ حَدٍ إذَا طَالْ الزِّمَنْ طَابْ