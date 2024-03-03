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إكسبوجر.. وقفزة «الاقتناء الفوتوغرافي» 2 ـــ 2

3/3/2024 7:46:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

العارفون بالاقتناء في عالمنا العربي والجمهور المُهتم والمُلِمُّ به محدودٌ في كثير من البلدان، ومقصورٌ على نخبةِ النخبة من المثقفين أو المستثمرين المُدركين لآفاقه ونتائجه بعيدة المدى، فماذا وراء الاقتناء؟

الاقتناء أو جمع الأعمال الفنية، وحديثنا هنا يتمحور حول ميداننا التخصصي وهو الصورة، فنقول إنه عملية جمعٍ للصور واللوحات البصرية، إما لتجميل ركنٍ في قاعةٍ أو مجلسٍ أو لاستكمال طيفٍ من الأعمال الفنية الأخرى التي لا يكتمل عقدها بدون بعض الصور ذات الصلة والشأن، أو هو استثمار للمزادات الكبرى في مُقبل الأيام ومُعاصِرها، أو هو جمع بغرض العرض في مناسباتٍ ومواطن تليق بما تمّ جمعه واقتنائه، لتقدِّمَ للجمهور محتوى ومتعة قلَّ نظيرها ويتعذَّر الحصول على متعتها بغير الصور، أو هو مفرداتُ قصةٍ تُروى وربما تكون روايتها في زمنٍ مُقبلٍ مُحرّكاً لتغيير أو تصحيحاً لمفهوم أو توثيقاً لحدث، ولن تنتهي الاحتمالات فهي بكل ألوان الطيف واتساعه.

إن تركيزنا الكبير على موضوع الاقتناء لا يُقلِّلُ بالطبع من قيمة المُنجزات الأخرى التي يزخر بها المعرض الذي يُهدي جمهور الفنون البصرية أكثر من 66 ورشة عمل وبرامج تعليمية وجلسات نقاش، تغطي موضوعاتٍ مختلفة وأسرار عالم التصوير، منها الإضاءة والتركيب وتقنيات التصوير بالهاتف وغيرها، يستعرضُ فيها 27 خبيراً دولياً خلاصة خبراتهم في 164 ساعةٍ من التعليم المكثّف.

هذا بجانب الفرص التعليمية القيّمة التي تغطي الإخراج والإنتاج السينمائي وحزمة برامج أدوبي لتحرير الفيديو.

فلاش:

مهرجانٌ يتفوَّق على نفسه كل عام ويُسعد المصورين.. شكراً إكسبوجر

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية

للتصوير الضوئي

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