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أحمد بن مسحار: شهر القراءة يرسخ المطالعة ثقافة مجتمعية

3/3/2024 7:46:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، أن شهر القراءة حدث ثقافي وطني سنوياً، تحتفي به دولة الإمارات العربية المتحدة للتوعية بأهمية القراءة وتعزيز الارتباط بها وترسيخها كثقافة مجتمعية، تماشياً مع التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة.

وتابع: تعكس الفعاليات التي تشهدها الدولة طوال هذا الشهر النهج الوطني لتعزيز الإقبال على القراءة لكونها أداة رئيسية لنهل العلم والمعرفة والارتقاء بالوعي والثقافة، ووسيلة أساسية لتكوين الشخصية الإنسانية، وقوة دافعة للتقدم والتطور في شتى المجالات، لاسيما التنمية البشرية.

وأضاف: ((لقد دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق المبادرات الاستراتيجية لتعزيز الاهتمام بالقراءة، وتوطيد الصلة بين أجيال الناشئة والشباب من جهة، والكتب والإصدارات المعرفية والثقافية والأدبية من جهةٍ أخرى، حيث قدمت للعالم أنموذجاً في تنفيذ المشاريع والبرامج المعرفية الدولية.

وبمناسبة شهر القراءة، نؤكد في اللجنة العليا للتشريعات التزامنا بالمضي قدماً في تنفيذ المبادرات الرامية لتشجيع ثقافة القراءة، إيماناً بدورها المحوري في تطوير بيئتنا المؤسسية ومنظومتنا التشريعية، وتعزيز خبرات ومهارات كوادرنا القانونية)).

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