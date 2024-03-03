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الْجَرْح الثِّقِيْل

3/3/2024 7:46:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عَلَى الْيَوْم هذَا بِدَايِهْ لِلْفِرَاقْ الطِّوِيْل

وْنَهَايَةْ أبْيَاتِيْ اللَّى فِيْك غَنَّيْتها

بَعَدْ سِوَايَاكْ هذِيْ مَا لِيْ إلاَّ الرّحِيْل

وَاللّه لَوْ انْهَا تِمَشَّى كَانْ مَشَّيْتها

قَلْبِيْ هُوْ اللَّى بِكَى وِالدَّمْع عَيَّا يِسِيْل..!

لَوْ فِيْ عِيُوْنِيْ دِمُوْع تْهِلّ هَلَّيْتها

جِيْتِيْ وْكَمَّلْتِيْ جْرُوْحِكْ بِجَرْحٍ ثِقِيْل

وَانَا الْجِرُوْح الْقِدِيْمِهْ مَا تَخَطَّيْتها

طِحْتِيْ مِنْ عْيُوْنِيْ الثِّنْتَيْن فِيْ ظَرْف لَيْل

وَاللّه يَا طَيْحَتْك هذِيْ مَا تِمَنَّيْتها

وَانَا شِعُوْرِيْ مَعِكْ مَا كَانْ كِلِّهْ جِمِيْل

وِالرَّاحَهْ أسْمَعْ بْسِمْعَتْهَا وْ لا جِيْتها

خَايِفْ يِمُوْت الْوِفَا وَاشُوْف حِبِّكْ قِتِيْل

وَ الُوْم نَفْسِيْ وَاقُوْل اشْلَوْن حَبَّيْتها

زَرَعْتِيْ الشَكّ فِيْ قَلْب بْدُوِيٍ نِبِيْل

كَمْ شِفْت غَلْطَهْ وْمَرَّيْت وْتَعَدَّيْتها

كِنْت آتِمَنَّى وِدَاعْ أحْبَابْ مَا لِهْ مِثِيْل

واقُوْل رَاحَتْ وْضَمَّتْنِيْ وْضَمَّيْتها

لكِنْ يِدُوْر الزِّمَنْ وِيْبَانْ عَيْب الْخَلِيْل

يَا لَيْتِنِيْ قَبْل اشُوْف الْعَيْب خَلَّيْتها

لا تَذْكِرِيْنِيْ فْــ.. عِمْرِكْ غَيْر عَابِرْ سِبِيْل

وِمْسَامَحَهْ مِنْ خِطَايَاكْ وْتَنَاهِيْتها

مَيْر الْعِوَضْ فِيْك لا صِرْتِيْ مِنْ الْمِسْتَحِيْل

عَسَاهْ فِيْ اللَّى لْيَا هَالْحِيْن فِيْ بَيْتها

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