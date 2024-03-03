القمة الثقافية أبوظبي تنطلق بمشاركة نخبة من قادة الفكر العالمي

انطلقت أمس أعمال الدورة السادسة من القمة الثقافية أبوظبي في منارة السعديات ببرنامج استثنائي من الكلمات الرئيسية والحوارات الإبداعية والجلسات الحوارية والعروض الثقافية، بمشاركة نخبة من قادة الفكر العالمي من أكثر من 90 دولة تحت شعار «مسألة وقت».

وفي اليوم الأول من الحدث الذي يستمر حتى 5 مارس، استكشفت القمة دور الثقافة في خلق الذكريات الجماعية مع النظر في بدائل للمفهوم الخطي للوقت.

ورحب محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، في كلمته الافتتاحية بالحضور في أبوظبي، وقال: تنعقد القمة الثقافية أبوظبي لهذا العام تحت شعار «مسألة وقت»، ليكون بمثابة دعوة لنا جميعاً للتوقف والتأمل في أن القمة الثقافية ليست مجرد كلمات نلقيها، بل ستتم خلالها مناقشة قضايا حيوية سعياً لإيجاد حلول ملموسة تلبي احتياجات المجتمعات العالمية.

وأضاف: «إنه لشرف عظيم لنا أن نستضيف اليوم هذه الكوكبة اللامعة من المفكرين والفنانين وصناع التغيير والقادة من مختلف الجنسيات. وإنني على ثقة من أن صوت الجميع سيصل إلى جميع أنحاء العالم من خلال القمة الثقافية».

وقدم محمد خليفة المبارك الشاعر والفيلسوف العالمي أدونيس الذي ألقى الكلمة الرئيسية الأولى في القمة والتي ركز فيها على شعار القمة «مسألة وقت»، حيث وضع إطاراً لعلاقة الإنسان بالأزمنة، وقدرته على الإبداع، وإمكانات الآلة في تحقيق حلم الإنسان، وهيمنة الآلة على الزمن الراهن، مؤكداً أن قوة الإنسان تكمن في قدرته على طرح الأسئلة، أكثر ما تكمن في قدرته على تقديم الإجابات.

وقال أدونيس: «ليس الزمن آلة.. بل الإنسان هو الذي يبتكره، ثانية بثانية..»، ولكنه تساءل كيف تمكّن الزمن من أن يستعبد الإنسان بدلاً من أن يحرره، مرجعاً ذلك إلى طريقة تعاطي الإنسان مع الآلة، متسائلاً «كيف أمكن أن يصبح الإنسان، مبدع الآلة وسيدها، تابعاً لها، ولماذا؟».وأوضح: «العلة ليست في الآلة نفسها، أو في زمنها، وإنما العلة في العقل الذي يستخدمها، العلة في الإنسان نفسه».

وضمن فعاليات اليوم الأول للقمة، عقدت جلسة افتتاحية حاورت فيها الإعلامية المخضرمة منى الشاذلي الفنان الإماراتي والسفير فوق العادة للنوايا الحسنة حسين الجسمي ضمن برنامج «حوارات إبداعية».

وأشار الجسمي إلى أن دولة الإمارات تولي المبدعين رعاية خاصة لاسيما في مراحل مبكرة من بداية تشكل الموهبة وصقلها.

وسرد تجربته الشخصية في مشواره الفني الذي حصل خلاله على دعم كبير من بيئته المحيطة وقيادة الدولة والتي كان أهم محطاتها لقاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وصفه الجسمي بأنه الداعم الأول للمبدعين في الدولة، مؤكداً أن هذا النهج لم يخفت يوماً وأن القيادة الرشيدة لم تدخر جهداً في تقديم كل الدعم للمبدعين.

وأكد الجسمي أن التبادل الثقافي يأتي يداً بيد مع قدرة الحضارات والمبدعين على حد سواء على التعايش وخلق التناغم والانسجام ليقدموا حركة إبداعية فنية متكاملة الأركان، وأشار إلى أن الإمارات هي خير مثال على ذلك التناغم، من خلال احتضان سكان من أكثر من 200 جنسية على أرضها، ما يعني أكثر من 200 ثقافة يتم تداولها على مختلف الأصعدة، وهو ما يعد كنزاً ثقافياً ويسهم حتماً في إثراء المخزون الثقافي للمبدع..