سلطان بن أحمد يكرم الفائزين بجوائز إكسبوجر العالمية للتصوير الفوتوغرافي

كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، الفائزين بالنسخة الثامنة من جوائز إكسبوجر العالمية للتصوير الفوتوغرافي، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

وقام سموه بتسليم الجوائز للمصورين الفائزين، خلال حفل تكريم المواهب الاستثنائية في فن التصوير الفوتوغرافي، والاحتفاء بأعمالهم. وتفضل سموه بتكريم المصورة الأوكرانية ألينا جروم التي حصدت جائزة المركز الأول على مستوى جوائز المهرجان عن صورة ((الربيع الضائع 4)) التي استعرضت في عملها ضياع فصول السنة الطبيعية وجمالياتها خلال الحرب، حيث جذبت الصورة اهتمام أعضاء لجنة التحكيم وحصلت على إشادتهم، كونها تشكل شهادة حية على قدرة المصورة على التقاط لحظة أمل.

كما توَّج سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام الفائزين في الجوائز بفئاتها العشر الأساسية والفرعية، حيث حصل المصور سليمان بن عيد الحمادي من الإمارات على المركز الأول في فئة ((الثقافة التراثية)) عن صورة ((مكان من الماضي))، وحل المصور ب أ شكور من الهند في المركز الثاني عن صورة ((إحماء - تحضير سباق الهجن))، أما في فئة ((جماليات الطبيعة))، فحصد سالم الصوافي من الإمارات المركز الأول عن صورة ((جبل الفاية المهيب))، وجاء محمد عنبتاوي من الإمارات في المركز الثاني عن صورة ((همسات الليل)).

وفي فئة ((نمط الحياة))، حصد المصور راجيش بالاكريشنا مينون من الإمارات المركز الأول عن صورة ((الحياة في الشارقة: اليوم وكل يوم))، وحصل أحمد جيناوي من الإمارات على المركز الثاني عن صورة ((خورفكان))، في حين شهدت فئة ((الطبيعة الحضرية)) فوز ماجد البستكي من الإمارات بالمركز الأول عن صورة ((براعة الهندسة في مقر مجموعة بيئة))، وحصول سارة غولي من إيران على المركز الثاني في فئة ((بحثاً عن روعة العمارة)).

وواكبت فئة ((التصوير بالهاتف))، التي ترعاها ((سامسونغ))، طبيعة التصوير في يومنا الحاضر، ونالت نايتاو لي من الصين المركز الأول عن صورة ((على نهر سونغوا)) كما تضمنت القائمة العديد من المصورين الآخرين.

وجاءت فئة ((المصورون الصغار))، برعاية ((كانون))، واحتفت بالمصور جمال بزاري من الإمارات في المركز الأول عن صورة ((وجه منعكس على سطح الماء))، وغيره من الأسماء.

وفي فئة ((التصوير الصحفي))، التي ترعاها ((كانون))، جاء المصور باتريك جاراكس من أوكرانيا في المركز الأول عن صورة ((أطفالٌ يتعلمون كيفية ركوب الدراجة الهوائية))، فيما نال كرم المصري من سوريا المركز الثاني عن صورة ((تتواصل المآسي في سوريا)).

وفي فئة ((التصوير المعماري))، فاز المصور مراد باكماز من تركيا بالمركز الأول عن صورة ((الخطوط الهندسية والأضواء))، والمصورة سارة ووترز من تايلاند بالمركز الثاني عن صورة ((عين المستقبل)). وتوجت فئة ((البورتريه)) فيدي كورتيز من سويسرا بالمركز الأول عن ((الأصداف رمز الثروة))، وفلاديمير كارامازوف من بلغاريا بالمركز الثاني عن ((ذكرى من الماضي))، وفي فئة ((تصوير حياة الشارع)) فاز ريكو إكس بالمركز الأول عن ((ثنائيات)).

وكرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي خلال الحفل الجهات والشركات الراعية للجوائز. شهد التكريم بجانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام كل من: الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام ((شمس))، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعلياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعدداً من المصورين المشاركين في المعرض والمهتمين بالتصوير.