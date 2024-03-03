إيزابيل أبو الهول.. رحلة ثقافية اغتنت وأثمرت في ربوع دبي

لم يخفت وهج شغف إيزابيل أبو الهول بمجتمع دبي والإمارات، منذ حطت رحالها في فريج المرر قبل ما يتعدى الـ 56 عاماً، تحديداً في العام 1968، فذيّاك الأريج الطافح بخلاصات المحبة والانفتاح، العابق في حناياه، لا ينفك يشدها إليه ويُمتن عرى ارتباطها الوثيق، المرتوي، كما توصف، ((من معين روح خيرة راسخة في أعماقه، يُضفّرها جمال أخلاق أهليه ورحابتهم ورفعة قيمهم وألفتهم)).

ليس بمقدورنا أن نشيح الأنظار أو نتوقف عن إصاخة الأسماع بكل جوارحنا، ونحن في حضرة خيوط سرد مؤسِسة مهرجان طيران الإمارات للآداب، المؤتلق بملامح دبي، وهي تحدثنا عن حكايتها في عوالم حاضرة فريدة: ((حال قدومي ههنا واستقراري بين أهل المكان، قبل ما يزيد على النصف قرن، لامست وخبرت جوهر مجتمع فياض بفِطَر الخير والتعايش والبساطة والتسامح والرأفة، ينهل من عيون الأصالة بينما يستعد لتعمير أولى لبنات التطوير والإنماء، إذ تكشفت لي عن كثب حقيقة كون أبناء دبي ودولة الإمارات عامة يتنفسون وهم في جوار بحرهم البهي، أهوية التناغم والتقارب الحضاري، فهم تربوا على النهج وعاشوه قدراً ومصيراً، منذ قرون وعصور خلت، كما وضحت لي سرائرهم وفعالهم الوضاءة الرفيعة، منذ وصلت دبي، حيث تبينت كرمهم ودماثتهم واحتفاءهم بالضيف وتعاطيهم معه بأريحية من غير قيود أو حواجز)).

ربابنة انفتاح

بالطبع، ليس ذاك الخلق إلا ثمرة جذور مكينة عميقة تذكيها مروحة سجايا وعوامل، عهدتها وعرفت تفاصيلها إيزابيل، عبر معايشات وقراءات وأبحاث، طوال تلكم السنين: ((إنهم ربابنة البحر العريقون، ومستضيفو شتى ألوان الثقافات والبضائع والنتاجات الحضارية على شطآنهم وفي واحاتهم ومدنهم، منذ قديم الأزمان، وإذا عدنا إلى صفحات وسجلات التاريخ، سنعلم كيف أنهم أتقنوا، مبكراً، فنون التعامل الإنساني والتعاطي مع الآخر بحنكة وإيجابية.

فاتجروا مع الأقوام باقتدار.. وكانوا، ولا يزالون فاعلين في تمتين عرى تواصل أشطر المعمورة، بينما يعيشون في دولة تعد بجغرافيتها، بوابة ومعبر أهم بضائع وموارد وسلع عالمنا، وهي في طريقها، بالاتجاهين، بين جنوبه وشماله.

ولا يفوتني في الخصوص التنويه بحكمة قادة دبي والإمارات، وإخلاص وحرص أبناء المجتمع، فتلكما كانتا، وتبقيان، رافعتين أساسيتين في مسارات تمكين حال الانفتاح الحضاري وتعضيد مسارات ودروب خريطة التطور والتميز في عصرنا الحالي)).

ذكريات ولوحات

تستذكر الكاتبة البريطانية، والتي قدمت ههنا فتاة في مقتبل العمر، تحوز دبلوم إدارة الأعمال من كلية كامبريدج للفنون والتكنولوجيا (جامعة أنجليا روسكين حالياً، وهي جزء من ((كامبريدج)))، باقات مشاهد فاتنة لا تغيب عن مخيلتها، صادفتها في أشهرها وسنواتها الاستهلالية بدبي: ((أشعَرَني الإماراتيون، فور حللت بينهم، بالألفة والأريحية.

لا أنسى هيئات ومعالم وجوه النسوة عند كل بيت ومنعطف في تلك الأيام، خلال مشاويري في الحي (فريج المرر) وهنّ يخاطبنني ببشاشة، مؤهِلات مُسهلات، ثم يلححن بدعوتي لزيارتهن في بيوتهن.. ويردفنَ: (تبغين ماي..تبغين قهوة..تبغين تمر.. تفضلي.. هاكِ)). وتحضُرني في الصدد جلسات جميلة في ضيافة البدويات في الصحراء، في خيامهن، حيث كنّ يكرمنني على خير وجه، بينما يشرق محيا كل منهن بالبسم والود. وكذا تبدى لي بجلاء، منذ تلك الأوقات، مدى كون المرأة الإماراتية قوية متمكنة، واثقة من نفسها ويعتمد عليها.

هكذا شاهدتها وعرفتها عن قرب قبل سنوات من بدء مشوار النهضة والتحديث، إذ أكملت المشوار بجدارة وتوجته بمنجزات نوعية مشهودة حالياً.

ولطالما كانت تلفتني جداً، في تلك الأيام، مشاهد وأحوال النساء وهنّ يتولين، بكفاءة، مسؤوليات الأسرة وتربية الأبناء ورعاية شؤون البيت، كاملة، أثناء غياب أزواجهن في رحلات الغوص التي تدوم أشهراً عديدة.

حال وقرار

طاب لإيزابيل العيش في أرجاء الفريج وجوار البحر في رحاب دبي.. فراحت تنغمس في دقائق اليوميات وأطوار الحياة الموشاة بحكايات أخاذة أدهشتها ونثرت السرور في دواخلها، فغدت معها، تعشق تعلم، بل إجادة، فنون طهي الأكلات الشعبية، وكذا تستلذها وتفضلها (خاصة مجبوس الدجاج.. والكثير من الأكلات الأخرى). كما تكيفت مع العادات والتقاليد المجتمعية بتفاصيلها.

إلا أن شيئاً وحيداً كان ينغص تلك الهناءة والسكينة، آنذاك، وهو ندرة الكتب والمكتبات وغياب أي حراك معرفي وثقافي (وكان هذا، حينذاك، أمراً طبيعياً في المنطقة، ومنها دبي والإمارات، إذ كانت قد شرعت تحضر لمشروعات البناء والتطوير)، ولكن ذاك الواقع جعلها توطد العزم، في قرارة نفسها، على الإسهام مستقبلاً، في التحول نحو حال ثقافية وفكرية وعلمية أفضل، يستحقها أبناء هذا المجتمع، من خلال خطط عمل فكرت بها وانتوتها:

((دفعتني حال ندرة الكتب والمكتبات، آنذاك ( كانت توجد مكتبة واحدة في منطقة الراس، تابعة لبلدية دبي)، إلى إعادة قراءة كتبي التي كنت قد جلبتها معي من إنجلترا، مرات متكررة. ولكني، أيضاً، شرعتُ أفكر في مشروع تنويري تثقيفي أرد عبره الجميل إلى هذا المجتمع الجميل الغني بقيمه.

وبالفعل كان العام 1975 يحمل محطة الانطلاقة الفعلية في مبادراتي المعتزمة بالشأن، إذ أسستُ وزوجي ((مدرسة الاتحاد الخاصة)) في منطقة الحمرية، حيث منحنا المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، باني نهضة دبي، قطعة الأرض والأموال لهذا الغرض، وكان له، رحمة الله عليه، الفضل الكبير في دعمنا لتحقيق هدفنا في الصدد. كما استقدمنا كادر معلمين، عرباً وإنجليزيين، على مستوى عالٍ من التأهيل)).

وتواصل : (( لاحقاً، طفق مشروعي الفكري الثقافي الأبرز يختمر ويقارب التحقق والتأثير كاملاً، عقب أن افتتحت مكتبة المجرودي، الحلم الذي راودني سنوات طويلة، فباشرتُ معها مساعيَّ المنصبة على إثراء الثقافة المجتمعية وتعزيز مبادرات الارتقاء بالتعليم.

ورحتُ أنمّي أعمالي وعلاقاتي في المجال، فتمكنت من بناء شبكة علاقات واسعة مع الكتّاب والناشرين في أرجاء العالم جميعاً، بموازاة استقدام جديد الكتب وأهمها، من بريطانيا ومختلف الدول. والأمر نفسه انسحب على الوسائل التعليمية الحديثة، والألعاب التربوية التثقيفية والتأهيلية)).

ملمح جديد

تميزت المراحل التالية في مسار عطاء وعمل إيزابيل أبو الهول بملامح ارتقاء فارقة، في ميادين الثقافة والفكر، إذ باشرت تُعمِر، خطوة تلو الأخرى، أساسات مشروع أدبي ثقافي فريد متألق عالمياً تشع أضياؤه، حالياً، من دانة الدنيا على أركان المسكونة قاطبة: (مهرجان طيران الإمارات للآداب)، فما قصة تأسيسه يا تُرى..وكيف كانت محطاتها ؟: ((وفّرت لي شبكة علاقاتي الوسيعة مع الكتّاب والناشرين في أنحاء المعمورة، بفضل تطور مكتبة المجرودي ونجاحاتها المترادفة، قدرة البقاء على اتصال دائم مع سيرورة الحراك الثقافي الدولي ومناخاته.

وكانت هذه الحال على موعد مع التكلل والاغتناء النوعيين في العام 2007، إذ زارني في المكتبة، أحد باعة الكتب البارزين في المملكة المتحدة، صحبة رفيق سفر له، بعد أن سأل عن مالكة ومديرة ((المجرودي)).

وفي أثناء جلستنا سأل رفيقه إذا كان هناك مهرجان أدبي في دبي، وكن هذا السؤال بوابة لنقاشات موسعة، آنئذ، تطرقت إلى محاور وماهيات فكرة المهرجان وجوانبه وكيفيات تنفيذه. وفي ختام جلستنا، ودعتُ زائريّ متمنية لهما رحلة سعيدة إلى وجهتهما. ثم عدتُ إلى منزلي في جميرا، حيث كنت أستضيف يومها، مجموعة سيدات، بينهن كاتبات وفنانين، في مأدبة غداء خاصة.

وخلال تبادلنا الأحاديث أعربت إحدى المدعوات، ألا وهي الراحلة أودري فلاناغان، زوجة موريس فلاناغان، الذي كان حينذاك نائب رئيس مجلس إدارة ((طيران الإمارات))، عن إعجابها بأجواء الجلسة، موضحة أنها بادرة متميزة تُذكرها بدعوة غداء وجلسة اجتماعية أدبية متميزة، مشابهة، حضرتها سابقاً، كانت قد استضافتها ونظمتها كريستينا فويل، صاحبة المكتبة اللندنية الشهيرة ((فويلز)).

ولحظتذاك، شعرتُ بالدهشة الكبيرة والمفاجأة، إذ كان بائع الكتب الذي زارني صباحاً، ابن شقيق كريستينا فويل نفسها، فأخبرت أودري فلاناغان بهذا وأطلعتها على ما جرى بيننا من نقاشات تخص فكرة إطلاق مهرجان أدبي في دبي. وبعد انقضاء يومين على جلستنا تلقيت رسالة منها تشكرني فيها على الدعوة، وتقترح أن أطرح فكرة إقامة المهرجان على ((طيران الإمارات)).

وبالفعل سارعتُ إلى تقديم مقترحي، فلقي الترحاب والدعم الكبيرين من هذه الشركة الوطنية الرائدة، صاحبة الدور الحضاري المتميز)).

وتضيف إيزابيل : (( وهكذا أصبحت ((طيران الإمارات)) الراعي الرئيسي للمهرجان: ((طيران الإمارات للآداب))، الذي غدا منارة فكرية وثقافية عالمية، بفضل دعم وتوجيه وتحفيز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي.

إنني ومعي فريق المهرجان ومؤسسة الإمارات للآداب لفخورون بمكانته العالمية، حيث بات جسر لقاء الشرق والغرب، وكوكب الإبداع المؤثر المنتصر للسلام والمحبة، والمحفز على عشق القراءة والانفتاح)).