«دبي للمسرح المدرسي».. حكايات نابضة بقصص التراث

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الرابعة من ((مهرجان دبي للمسرح المدرسي)) التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء، بمشاركة 13 مدرسة حكومية في دبي، ستتنافس على جوائز المهرجان الهادف إلى رفد الحركة المسرحية في الدولة بدماء جديدة، ورفع مستوى الاهتمام بأنشطة المسرح في مدارس الإمارة، واكتشاف أصحاب المواهب الناشئة ودعمهم وتشجيعهم على إنتاج أعمال مستلهمة من التراث والواقع المجتمعي والتربوي.

وتستضيف خشبة المهرجان الذي يستمر حتى 8 مارس الجاري 13 عرضاً مسرحياً، حيث تفتتح فعالياته بعرض مدرسة المعارف للتعليم الثانوي – الحلقة الثالثة، يليه عرض مدرسة محمد نور للتعليم الأساسي للبنين – الحلقة الثانية، ثم عرض مدرسة دبي - الحلقة الثالثة، بينما سيشهد اليوم الثاني عروض مدرسة القيم النموذجية – الحلقة الثالثة، ومجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء، ومدرسة أسماء بنت النعمان - الحلقة الثالثة، ويتضمن اليوم الثالث عروض مدرسة أم سقيم للبنات – الحلقة الثانية، ومدرسة جميرا النموذجية للبنات – الحلقة الأولى، ومدرسة الراية – الحلقة الثالثة، وتقدم مدرسة الظهرة للتعليم الثانوي – الحلقة الثالثة، ومدرسة راشد بن سعيد – الحلقة الثالثة، ومدرسة اللسيلي – الحلقة الثالثة، وكذلك مدرسة الرازي للتعليم الأساسي – الحلقة الثانية عروضها في اليوم الرابع، ليسدل المهرجان ستائره في اليوم الخامس بحفل الختام وتتويج الفائزين بجوائزه.

وكشفت ((دبي للثقافة)) عن أعضاء لجنة تحكيم المهرجان، التي تضم خبراء في المجال المسرحي والتربوي، حيث يترأس اللجنة الفنان مرعي الحليان، وتضم في عضويتها كلاً من الكاتبة الدكتورة باسمة يونس، والفنان الشاب محمد إسحاق، حيث سيتولى أعضاء اللجنة مهمة تقييم العروض المسرحية التي ستتنافس على جوائز المهرجان، ومن بينها أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل إخراج، وأفضل نص مسرحي، وأفضل أداء من أصحاب الهمم، وغيرها.

وأكدت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في ((دبي للثقافة))، حرص الهيئة على توفير بيئة إبداعية ترسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة والفنون، وتسهم في تعزيز قدرات الناشئة وتأهليهم ليكونوا جزءاً من تكوين الحركة المسرحية المحلية. وقالت: ((أسهم مهرجان دبي للمسرح المدرسي منذ انطلاقته في الارتقاء بالذائقة الفنية والجمالية لطلبة ومشرفي المسرح في مدارس الإمارة، من خلال الاشتغال على تنمية وتطوير مهارات الطلبة وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن مواهبهم))، منوهة بأن المهرجان يحفز الطلبة على سرد حكايات مستوحاة من التراث وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي.