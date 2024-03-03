لابا كودجو لن يشارك في المباراة

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف الدكتور نيكولاس، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين عن عدم إمكانية مشاركة المهاجم التوغولي لابا كودجو هداف العين في مباراة النصر السعودي اليوم، موضحاً عدم المخاطرة بإشراك اللاعب، حيث لا يزال يتابع برنامج التأهيل على أمل أن تكتمل جاهزيته قريباً. وعن موقف الحارس خالد عيسى، قال اللاعب يتعافى بصورة جيدة من كدمة الركبة التي تعرض لها أخيراً في مباراة حتا ويمكن أن يكون جاهزاً لمباراة اليوم.
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