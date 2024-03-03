لابا كودجو لن يشارك في المباراة

كشف الدكتور نيكولاس، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين عن عدم إمكانية مشاركة المهاجم التوغولي لابا كودجو هداف العين في مباراة النصر السعودي اليوم، موضحاً عدم المخاطرة بإشراك اللاعب، حيث لا يزال يتابع برنامج التأهيل على أمل أن تكتمل جاهزيته قريباً. وعن موقف الحارس خالد عيسى، قال اللاعب يتعافى بصورة جيدة من كدمة الركبة التي تعرض لها أخيراً في مباراة حتا ويمكن أن يكون جاهزاً لمباراة اليوم.

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