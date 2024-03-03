غياب اللقب عن النصر

غاب النصر السعودي عن إحراز لقب البطولة الآسيوية رغم وصوله للنهائي عام 1996، حيث واجه سيونغنام إف سي الكوري الجنوبي، وانتهت المباراة لمنافسه بهدف ذهبي في الرياض.

وخرج النصر من نصف النهائي عامي 2020، و2021، ومن ربع النهائي مرة عام 2019، ومن ثمن النهائي عام 2011، وخرج من مرحلة المجموعات 3 مرات في أعوام 1997، و2015، و2016 على التوالي.

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