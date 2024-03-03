غياب اللقب عن النصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
غاب النصر السعودي عن إحراز لقب البطولة الآسيوية رغم وصوله للنهائي عام 1996، حيث واجه سيونغنام إف سي الكوري الجنوبي، وانتهت المباراة لمنافسه بهدف ذهبي في الرياض.
وخرج النصر من نصف النهائي عامي 2020، و2021، ومن ربع النهائي مرة عام 2019، ومن ثمن النهائي عام 2011، وخرج من مرحلة المجموعات 3 مرات في أعوام 1997، و2015، و2016 على التوالي.
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