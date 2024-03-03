90 ألف مشجع حضروا مباريات «تنس دبي»

أكد صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس، أن أكثر من 90 ألف مشجع من مختلف الجنسيات حضروا مباريات بطولتي السيدات والرجال على مدار أسبوعين.

وشهدت منافسات الأدوار المتقدمة في البطولة سواء السيدات أو الرجال حضوراً جماهيرياً لافتاً، حيث اكتظت المدرجات بالجماهير من مختلف الجنسيات، خصوصاً الروسية منها.

واختتمت بطولة سوق دبي الحرة للتنس أول من أمس بتتويج الفرنسي أوغو أومبير بطلاً للنسخة 32 من بطولة الرجال، ليعيد كتابة أسماء الأبطال الفرنسيين في سجل البطولة بعد 22 عاماً، حيث يعد فابريس سانتورو آخر لاعب فرنسي صعد على منصة التتويج في البطولة، وتحديداً في نسخة 2002.

مسيرة

وتعليقاً على عودة اللاعبين الفرنسيين إلى سجل الأبطال، قال صلاح تهلك: سعداء بتقديم بطل جديد مثلما تعودنا على مدار 32 عاماً، وتتويج لاعبين من 13 جنسية حول العالم بلقب بطولة الرجال.

وأضاف: رسخت البطولة مكانتها ضمن أفضل البطولات العالمية ليس فقط على صعيد المنافسات القوية والجوائز ، بل أيضاً في تقديم نجوم جدد، كما أنها شكلت نقطة تحول في المسيرة الاحترافية لأكثر من لاعب أو لاعبة، وعلى سبيل المثال قفزت الإيطالية باوليني، التي تُوجت بطلة للنسخة 24 لبطولة السيدات، 12 مركزاً في التصنيف العالمي للسيدات.

وتابع: جاء ختام البطولة رائعاً وسط الحضور الجماهيري الكبير الذي يعكس الدورة الاستثنائية من بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس واستقطبت أكثر من 90 ألف مشجع من مختلف الجنسيات الذين استمتعوا بمباريات التنس الرائع، لتواصل بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس مسيرتها في تقديم حدث رياضي عالمي المستوى.

وأكد تهلك أن النسخة 32 حققت نجاحاً فاق التوقعات، وقدمت مباريات استثنائية،جمعت أبرز المصنفين.

قرار

وعن تطورات إقصاء الروسي أندري روبليف من نصف النهائي بسبب سوء السلوك، كشف تهلك أن روبليف بطل نسخة 2022 ووصيف نسخة 2023 ستتم معاقبته بسحب النقاط التي جمعها على مدار أسبوع في دبي، والمقدرة بـ250 نقطة، إضافة إلى الجائزة المالية ((في حدود 159 ألف دولار))، ودفع تكلفة فندق الإقامة، كما أنه يواجه عقوبة الحرمان من المشاركة في بطولة أنديان ويلز فئة 1000 نقطة.

من جهة أخرى، دخل الفرنسي أوغو أومبير بطل النسخة 32 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس التاريخ بعد أن أصبح ثالث لاعب في حقبة الاحتراف يفوز في أول ست مباريات نهائية له، معادلاً إنجاز اللاتفي إرنستس جولبيس، والسلوفاكي مارتن كليزان، وضمن أومبير الصعود أربعة مراكز في التصنيف العالمي لاتحاد لاعبي التنس المحترفين ليحتل المركز 14.

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