النصر يجدد عقد شرودر حتى يونيو 2025

(MENAFN
- Al-Bayan)
جدد نادي النصر عقد الهولندي ألفريد شرودر مدرب الفريق الأول لكرة القدم لموسم إضافي حتى يونيو 2025، بعد نجاحه في تحسين نتائج الفريق والارتقاء به 6 مراكز في جدول الترتيب لدوري أدنوك للمحترفين، إضافة للتأهل إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة. وكان النصر تعاقد مع شرودر نهاية نوفمبر الماضي خلفاً للمدرب الصربي غوران توفيغدزيتش، الذي قاد الفريق في بداية الموسم قبل إقالته بسبب سوء النتائج.
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