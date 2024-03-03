النصر يجدد عقد شرودر حتى يونيو 2025

جدد نادي النصر عقد الهولندي ألفريد شرودر مدرب الفريق الأول لكرة القدم لموسم إضافي حتى يونيو 2025، بعد نجاحه في تحسين نتائج الفريق والارتقاء به 6 مراكز في جدول الترتيب لدوري أدنوك للمحترفين، إضافة للتأهل إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة. وكان النصر تعاقد مع شرودر نهاية نوفمبر الماضي خلفاً للمدرب الصربي غوران توفيغدزيتش، الذي قاد الفريق في بداية الموسم قبل إقالته بسبب سوء النتائج.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز