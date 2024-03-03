قرعة دور الثمانية للكأس الغالية السبت

قرعة دور الثمانية للكأس الغالية السبت
التاريخ
3/3/2024 7:46:56 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تقام مراسم قرعة دور الثمانية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم في مقر اتحاد الكرة في دبي في السابعة مساء يوم السبت المقبل، ويشارك في هذا الدور 8 فرق، هي اتحاد كلباء، والجزيرة، والشارقة، والعين، والنصر، والوصل، وشباب الأهلي، وعجمان، وتلعب مبارياته يومي 2 و3 أبريل المقبل على ملاعب محايدة.
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