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قرعة دور الثمانية للكأس الغالية السبت

3/3/2024 7:46:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقام مراسم قرعة دور الثمانية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم في مقر اتحاد الكرة في دبي في السابعة مساء يوم السبت المقبل، ويشارك في هذا الدور 8 فرق، هي اتحاد كلباء، والجزيرة، والشارقة، والعين، والنصر، والوصل، وشباب الأهلي، وعجمان، وتلعب مبارياته يومي 2 و3 أبريل المقبل على ملاعب محايدة.

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