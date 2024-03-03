قرعة دور الثمانية للكأس الغالية السبت

تقام مراسم قرعة دور الثمانية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم في مقر اتحاد الكرة في دبي في السابعة مساء يوم السبت المقبل، ويشارك في هذا الدور 8 فرق، هي اتحاد كلباء، والجزيرة، والشارقة، والعين، والنصر، والوصل، وشباب الأهلي، وعجمان، وتلعب مبارياته يومي 2 و3 أبريل المقبل على ملاعب محايدة.

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