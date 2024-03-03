منتدى تطوير الدوري الإماراتي في دبي غداً

ينطلق غداً في دبي ((منتدى تطوير الدوري الإماراتي))، في نسخته الثالثة، وتنظمه رابطة المحترفين، في فندق رافلز بدبي، لمدة يومين، ويناقش أهم محاور كرة القدم العالمية، ويتم خلاله استعراض أبرز وأحدث الاستراتيجيات الفنية والتجارية والإدارية والاستدامة في تطوير كرة القدم، بمشاركة نخبة من المتحدثين من أهم وأكبر المنظمات الرياضية، وفي مقدمتها الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم.

يأتي تنظيم الحدث، ضمن مبادرات الرابطة النابعة من الخطة الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى تطوير دوري المحترفين، عبر الاطلاع ومناقشة أهم التجارب العالمية، والسعي لبناء الخطط المستقبلية وفق أسس واضحة، لمواكبة رحلة الصعود نحو التميز والابتكار في العمل المؤسسي الرياضي.

محاور

ومن أهم محاور الجلسات سيكون التفاعل مع الجماهير في العصر الرقمي، والاستدامة البيئية في الكرة الإماراتية والعالمية، ودور المدير الرياضي، والابتكارات في تصميم الملاعب وأعمال التجديد والتطوير، وأهم الاتجاهات في كرة القدم في الوقت الحالي، وتطبيق الأداء العالي في تطوير اللاعبين، وستقوم الرابطة بإصدار البرنامج الكامل للجلسات والمتحدثين فيها من أصحاب الخبرات الطويلة في هذه المجالات الرياضية، الذين سيقدمون أحدث ما يتم تطبيقه في الوقت الحالي على صعيد كرة القدم العالمية من تجارب ومشاريع ومبادرات.

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