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العروبة يتجرع أول هزيمة في «الهواة» بعد 185 يوماً

3/3/2024 7:46:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ألحق دبا الفجيرة، الهزيمة الأولى بفريق العروبة، متصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ((الهواة)) في الموسم الحالي، بنتيجة 1 - 0، في انطلاقة الجولة 23، وذلك بعد 185 يوماً من انطلاقة البطولة، حيث لم يتذوق الفريق طعم الخسارة طوال 22 جولة، سجل الهدف غبرائيل كوتو في الدقيقة 47، وبفوزه، وصل ((النواخذة)) إلى النقطة 36، وتجمد العروبة عند النقطة 52، مستمراً في الصدارة.

وخطف الظفرة التعادل في الوقت القاتل أمام مضيفه مصفوت بنتيجة 2 - 2، وجاء هدف التعادل في الدقيقة ((90 + 7)).

وتغلب مسافي على الجزيرة الحمراء 4 - 1، وتعادل غلف إف سي مع الفجيرة 1 - 1، والرمس وغلف يونايتد سلبياً.

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